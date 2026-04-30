Elezioni Comunali Messina, ammesse le 15 di Sud Chiama Nord con una modifica

È un passaggio decisivo per la corsa elettorale per le elezioni comunali a Messina, quello che si sta svolgendo in queste ore: è infatti in corso il sorteggio a Palazzo Zanca, momento chiave che definisce l’ordine delle liste sulla scheda elettorale. La notizia più rilevante per cittadini e candidati è che tutte le liste sono state ammesse, senza esclusioni, confermando così la piena validità delle candidature presentate.

Tutte le liste ammesse alla competizione elettorale

L’esito delle verifiche ha sancito ufficialmente che non ci sono state esclusioni. Un dato tutt’altro che scontato, che garantisce una competizione completa e rappresentativa di tutte le forze politiche in campo. Tra queste figurano anche le 15 liste di Sud Chiama Nord, che prendono parte regolarmente alla tornata elettorale. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, si chiude la vicenda, a meno ricorsi. L’ammissione totale delle liste rappresenta un elemento di stabilità per il quadro politico locale, evitando ricorsi o contenziosi che avrebbero potuto rallentare o complicare il percorso verso il voto.

Sorteggio a Palazzo Zanca: un passaggio cruciale

Il sorteggio a Palazzo Zanca determina l’ordine con cui i simboli delle liste compariranno sulla scheda elettorale, un aspetto non secondario nella strategia elettorale dei partiti. La posizione può infatti incidere sulla visibilità e, di conseguenza, sulle preferenze espresse dagli elettori. L’operazione si sta svolgendo sotto la supervisione della commissione elettorale, nel rispetto delle procedure previste, segnando un ulteriore passo avanti verso l’appuntamento con le urne.

Cambia il formato dei simboli elettorali

Tra le novità emerse nel corso della giornata, spicca la modifica relativa al formato dei simboli elettorali. Si tratta di un aggiornamento tecnico ma significativo, che incide sulla presentazione grafica delle liste e che è stato introdotto su indicazione della commissione stessa.