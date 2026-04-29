Elezioni comunali Messina, caos firme. Scurria durissimo: “parere non trasmesso, chiedo il sequestro del documento”

“Nonostante formale richiesta al Prefetto di Messina ancora non risulta trasmesso o acquisito il parere dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana relativo alla presentazione senza firme delle liste a sostegno del candidato Federico Basile. Il Dirigente generale che ha chiesto il parere sostiene che il documento non sarebbe ostensibile. Tutto questo è inaccettabile e potrebbe inquinare il procedimento elettorale”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra.

“Ho dato mandato ad un legale per chiedere alla Procura della Repubblica di Palermo di sequestrare immediatamente il parere. Nello stesso tempo ho sollecitato il Prefetto di Messina a richiedere ed acquisire il parere. In gioco ci sono la democrazia e il rispetto delle regole”, conclude l’ex subcommissario al Risanamento.