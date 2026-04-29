Elezioni comunali a Messina, caos firme. Scurria chiama in causa il Prefetto: “no ad azzardi o irregolarità” | VIDEO

Tensione alle stelle a Messina in queste ultime ore di presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. Il candidato sindaco Marcello Scurria, in un incontro presso la sede del comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro, ha dato la propria opinione sul delicato tema della presentazione senza le sottoscrizioni di elettori delle liste a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Basile.

Caos liste, la spiegazione di Scurria

“Il giallo delle liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile presentate senza raccolta di firme continua. Ci risulta un parere dell’ufficio legislativo regionale su richiesta dell’assessorato e che non è ancora arrivato alla commissione elettorale di Messina”, sottolinea Marcello Scurria. “Riteniamo plausibile che questo parere sia contrario rispetto al primo rilasciato dall’assessorato regionale ed in ogni caso è incredibile che un atto da cui può dipendere la regolarità delle elezioni ed il futuro dell’intera città, non sia stato sottoposto alle valutazioni di chi deve ammettere le liste nel contesto di una così importante competizione elettorale. Noi continuiamo a ritenere che le elezioni non possano e non debbano essere viziate da azzardi o possibili irregolarità per il bene della città. Chiedo al Prefetto di Messina di acquisire il parere dell’ufficio legale regionale affinché tutto si svolga nel rispetto della legge”, sottolinea Scurria.