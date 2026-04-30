Elezioni comunali Messina, De Luca: “dichiarazioni gravissime di Siracusano, tentativo di inquinare il procedimento elettorale”

“Le dichiarazioni dell’onorevole Matilde Siracusano sono di una gravità inaudita. Afferma infatti l’esistenza di un presunto parere dell’ufficio legale della Regione Siciliana che impedirebbe l’ammissione delle liste di Sud Chiama Nord per assenza di firme. Un’affermazione che, se non supportata da atti ufficiali, rappresenta un tentativo evidente di condizionare e inquinare il procedimento elettorale”. Così interviene Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, in merito alle dichiarazioni rese nelle ultime ore. “Non siamo davanti a una semplice opinione politica, ma a parole che rischiano di incidere su un procedimento amministrativo delicato e regolato da norme precise. Per questo motivo – prosegue De Luca – procederemo immediatamente con esposti all’autorità giudiziaria per verificare eventuali responsabilità legate al tentativo di alterare il corretto svolgimento della competizione elettorale”.

De Luca querela Siracusano

“Denunceremo inoltre le pressioni illecite che sarebbero state esercitate da Scurria e dai suoi sodali, elementi che meritano di essere approfonditi nelle sedi competenti. In parallelo – aggiunge – sarà formalizzata una querela nei confronti del sottosegretario Siracusano per le affermazioni rese, che riteniamo gravemente lesive e potenzialmente idonee a creare disinformazione e turbativa”. “Arrivati a questo punto – conclude De Luca – è necessario che l’autorità giudiziaria acquisisca tutti gli atti e faccia piena luce su quanto accaduto. Chi ha tentato di giocare sporco in questa fase dovrà risponderne fino in fondo”.