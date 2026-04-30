Elezioni comunali Messina: caos a Palazzo Zanca, il deputato Lombardo chiede l’intervento dei Vigili Urbani | VIDEO

Un acceso episodio si è verificato nel corso della procedura per l’acquisizione dei documenti per la presentazione delle liste a Messina. La vicenda ruota attorno a una richiesta e a un conseguente alterco che ha visto protagonisti il segretario generale Rossana Carrubba, il deputato regionale Giuseppe Lombardo ed il dottor Ciccio Curcio, amico e sostenitore di Marcello Scurria, in un contesto reso delicato dal caos delle firme delle liste di Sud chiama Nord.

La richiesta di documentazione e l’origine della tensione

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui, il sostenitore di Marcello Scurria, ha chiesto al segretario generale di acquisire una documentazione, relativa alla raccolta firme delle liste di Basile, che come sappiamo non c’è stata. Durante questa fase, il confronto si è trasformato in un botta e risposta in cui è intervenuto ed ha filmato la scena il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo. Il sindaco di Roccalumera si trovava a Palazzo Zanca perchè delegato alla presentazione delle liste del partito di De Luca.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato tanto che Lombardo ha chiesto l’intervento dei Vigili Urbani per allontanare Curcio, il quale, successivamente è andato via, lasciando gli uffici del comune. Insomma, c’è un grande clima di tensione tra le varie parti in causa che di certo non aiuterà in campagna elettorale.

Le dichiarazioni di De Luca

“In quarant’anni di campagne elettorali mai mi era capitato di assistere a tanta violenza sulle istituzioni! Oggi verso le 14:00 tale Ciccio Curcio, amico storico di Marcello Scurria detto il Corvo (pare perché dedito alle denunzie anonime), ha aggredito il Segretario Generale del comune di Messina e poi anche altri componenti dell’ufficio elettorale. Il nostro on. Giuseppe Lombardo è dovuto intervenire per farlo volare via dopo uno stucchevole alterco. Ma il centro destra messinese in quali mani si è messo?“, lo scrive sui social Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.