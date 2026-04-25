Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

Le elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco per il prossimo mandato quinquennale. Le candidature, ormai ufficializzate, vedono la partecipazione di figure già conosciute nel panorama politico locale, ma anche di nuovi sfidanti pronti a entrare in gioco. In questo contesto, diversi comuni del reggino si preparano ad affrontare una competizione che si preannuncia accesa e ricca di sorprese.

I nomi dei candidati a sindaco

Nel piccolo comune di Anoia, la corsa per la poltrona di sindaco vedrà protagonisti Angelo Sciotto e Alessandro De Marzo. A Brancaleone, il confronto elettorale sarà tra Silvestro Garoffolo e Gino Mesiani, due figure politiche di spicco della zona. A Casignana, il sindaco uscente Rocco Celentano si confronta con Rocco Martinelli, un candidato che porta con sé un programma di rinnovamento. Nel comune di Cinquefrondi, l’attuale sindaco Michele Conia, in carica da due legislature, si prepara a difendere la sua poltrona contro Maria Lucia Ali, che rappresenta la lista “Risveglio”. Ali, segretario cittadina del Partito Democratico, è pronta a sfidare Conia con un programma che punta sul rinnovamento e sulla partecipazione civica.

A Condofuri, la corsa per la carica di sindaco vedrà tre candidati in lizza: Massimo Nucera, Leonardo Manti e Filippo Francesco Romeo. Ciascuno di loro si presenta con un programma che affronta temi rilevanti per la comunità, tra cui la sostenibilità, la gestione delle risorse naturali e il miglioramento dei servizi pubblici. A Fiumara, i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Giuseppe Iannì e Domenico Abrami. A Melicuccà, la sfida per il sindaco sarà tra Vincenzo Oliverio ed Emanuele Olivieri, due candidati che propongono visioni distinte per il futuro della città.

Nel comune di Molochio, il sindaco uscente Marco Caruso sfida Bruno Mustica. A Montebello Jonico, i candidati alla carica di sindaco sono Maria Foti, Leonardo Suraci e Loris Maria Nisi. A Pazzano, i cittadini avranno l’opportunità di scegliere tra Maria Antonietta Coniglio, Bruno Chiodo e Antonio Geracitano. Nel comune di Samo, il sindaco uscente Paolo Pulitanò si prepara a sfidare Vincenzo Palumbo. A Santo Stefano in Aspromonte, il sindaco uscente Francesco Malara dovrà affrontare una sfida particolare: la necessità di raggiungere il quorum del 40% per essere riconfermato.

Saranno l’uscente Giuseppe Cuzzola, Massimo Orlando e Vincenzo Romeo i candidati a sindaco di Bruzzano Zeffirio. A Platì i candidati a sindaco sono Giovanni Sarica, Rosario Sergi e Francesco Pollifroni. A San Roberto saranno Angelo Vizzari e Roberto Vizzari a contendersi la guida del Comune alle prossime amministrative.