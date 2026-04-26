Montebello Jonico: ricusata la lista di Loris Maria Nisi, si attendono le motivazioni

Giallo a Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, in vista delle elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. La lista presentata da Loris Maria Nisi, uno dei tre candidati sindaci alle prossime elezioni comunali, è stata ricusata. Questa notizia arriva in un momento cruciale, quando il candidato e la sua squadra stanno ancora cercando di comprendere le motivazioni alla base di questa decisione, per poi decidere se avviare un ricorso

La ricusazione della lista di Loris Maria Nisi

La ricusazione della lista di Loris Maria Nisi è diventata il fulcro del dibattito politico a Montebello Jonico. Come riportato dal candidato stesso ai microfoni di Strettoweb, la Commissione Elettorale ha deciso di escludere la sua lista. Tuttavia, Nisi non ha ancora ricevuto le motivazioni formali di questa decisione e, per questo motivo, non ha potuto commentare nel dettaglio i motivi che hanno portato a tale esclusione.

La competizione elettorale a Montebello Jonico

La situazione che sta vivendo Loris Maria Nisi si inserisce in un quadro elettorale che coinvolge altri due candidati a sindaco di Montebello Jonico: Maria Foti e Leonardo Suraci. Entrambi i candidati hanno regolarmente presentato le proprie liste e non risultano coinvolti in problematiche simili a quelle di Nisi.