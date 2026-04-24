Scurria e Siracusano, il VIDEO degli incontri con gli esponenti di Governo del candidato sindaco di Messina e del sottosegretario

Marcello Scurria e Matilde Siracusano, entrambi esponenti politici di Messina, hanno recentemente avuto un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con alcuni dei principali Ministri del governo nazionale, tra cui Lollobrigida, Nordio, Bernini e Mazzi. L’incontro si è concentrato sul portare le istanze di Messina all’attenzione del governo centrale, cercando di risolvere alcune delle problematiche che la città sta affrontando da tempo.

L’importanza di essere presenti ai tavoli nazionali

La presenza di Scurria e Siracusano ai tavoli nazionali è stata sottolineata come un passaggio fondamentale per risolvere i problemi locali di Messina. Entrambi i politici hanno espresso chiaramente che essere parte di queste discussioni a livello nazionale è essenziale per garantire che le esigenze della città vengano ascoltate e affrontate concretamente.