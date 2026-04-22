Scurria e Siracusano incontrano 6 ministri: “Messina ha bisogno di un sindaco capace di dialogare con il Governo” | FOTO

Prosegue l’intensa attività istituzionale a Roma di Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina, che dopo l’incontro con il premier Giorgia Meloni ha proseguito il confronto con diversi esponenti di primo piano del Governo. Un’agenda fitta di appuntamenti che evidenzia la volontà di costruire un rapporto diretto tra la città dello Stretto e le istituzioni nazionali. Grazie all’impegno del sottosegretario Matilde Siracusano, Scurria ha incontrato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Un dialogo diretto con i ministeri strategici

Gli incontri istituzionali hanno coinvolto dicasteri chiave per lo sviluppo del territorio, dalla giustizia alla sicurezza, dall’università al turismo, fino alle politiche agricole e alla protezione civile. Un confronto che punta a mettere al centro le esigenze di Messina, rafforzando il dialogo tra amministrazione locale e governo nazionale.

Il ruolo di Matilde Siracusano

Determinante, nel percorso romano, il contributo del sottosegretario Matilde Siracusano, che ha favorito gli incontri e sostenuto la necessità di rafforzare il legame tra Messina e il Governo. “La città ha bisogno di un sindaco capace di dialogare con le istituzioni e di lavorare in sinergia con i governi regionale e nazionale, per il bene della nostra meravigliosa città. Forza Messina”, rimarca il sottosegretario messinese.

Messina al centro dell’agenda nazionale

L’iniziativa di Marcello Scurria si inserisce in una strategia più ampia che mira a portare Messina al centro dell’attenzione politica nazionale. Il confronto con i ministri rappresenta un passaggio fondamentale per costruire relazioni utili a sostenere progetti e investimenti per la città.