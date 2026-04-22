Reggio Calabria, Cannizzaro apre la campagna elettorale: “evento in piazza con tutto il centrodestra”

Prende ufficialmente il via la campagna elettorale del candidato sindaco Francesco Cannizzaro con un annuncio sui social. Il deputato di Forza Italia comunica data e orario del primo appuntamento pubblico, lasciando però ancora in sospeso un elemento chiave: la piazza scelta per l’evento. “Domenica ore 18:30 apertura della campagna elettorale assieme a tutta la coalizione di centrodestra, in quale piazza ve lo dirò più tardi”, le parole di Cannizzaro.
La coalizione di centrodestra pronta alla campagna elettorale
L’apertura della campagna elettorale vedrà la partecipazione dell’intera coalizione di centrodestra, elemento che sottolinea la volontà di presentarsi in maniera compatta davanti agli elettori. L’appuntamento di domenica diventa così un momento simbolico e operativo allo stesso tempo, destinato a definire il tono e i contenuti della campagna nelle settimane successive.