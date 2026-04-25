Elezioni Comunali, a Palmi è sfida tra Calabria e Cardone. Tutte le LISTE

A Palmi, il comune reggino con una popolazione di 17.868 abitanti, il clima politico si fa sempre più incandescente in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Con la presentazione ufficiale delle liste dei candidati al consiglio comunale, il confronto tra i due principali aspiranti sindaci, Giovanni Calabria e Francesco Cardone, si intensifica ulteriormente. Entrambi i candidati hanno raccolto attorno a sé un’ampia e variegata rappresentanza di forze civiche e non, segno di un grande fermento politico e di una forte partecipazione da parte della comunità locale.

I palmesi saranno chiamati a prendere una posizione su chi, tra Giovanni Calabria e Francesco Cardone, sarà in grado di guidare la città dopo le due legislature di Giuseppe Ranuccio, oggi consigliere regionale del Pd.

Liste a sostegno di Cardone

Cardone Sindaco

Francesco Carmelo Cardone

Antonino Commisso

Desideria Filippone

Antonio Fonti

Denise Iacovo

Angela Maria Lo Frano

Giuseppe Magazzù

Elisa Messina

Rocco Misale

Riccardo Perna

Concetta Saffioti

Solidea Schipilliti

Gianluca Spampinato

Francescantonio Tedesco

Diego Teofani

Vincenza Zappone

Palmi 365

Maria Bonelli

Patrizia Bruno

Giuseppina Dattilo

Annalisa Gallucci

Giuliana Fagà

Massimiliano Isola

Salvatore Maceri

Simona Mette

Adriana Nedelcu

Arianna Nicole Nita

Natalia Saffioti

Flavia Simone

Gabriele Zerbonia

Vincenzo Cambrea

Giuseppe Caratozzolo

Indietro non si torna

Maria Cristina Amato

Pasquale Aquino

Laura Bonasera

Eliana Ciappina

Letteria Condello

Roberto Filippone

William Giuseppe Vincenzo Gioffrè

Valentina Lacapria

Davide Vincesla Lauro

Carmelo Managò

Lorena Papalia

Tiziana Randazzo

Francesco Saffioti

Antonio Virgillito

Maria Chiara Zampogna

Vincenzo Galletta

Liste a sostegno di Calabria

Lista Giovanni Calabria

Silvia Calogero

Rocco Caratozzolo

Antonio Carrozza

Teresa Costa

Umberto Donato

Vincenzo Fameli

Valentina Ferraro

Alessandro Fioramonte

Francesco Fraccalvieri

Sharon Gagliostro

Cosimo Magliano

Valentina Marafioti

Michele Mileto

Romina Elizabeth Rojas

Aldo Trimboli

Insieme per Palmi

Pasquale Antonino Bagalà

Alessandro Boccardo

Marina Conversa

Chiara Cosentino

Roberto Crocitta

Maria Luisa De Stefano

Francesco Donato

Rocco Ferraro

Antonietta Gagliostro

Antonino Pio Gioffrè

Martina Ioculano

Carmelo Melara

Silvana Donatella Misale

Carmela Parisi

Luigi Scarfone detto Gino

Antonio Schippilliti

Palmi Migliore

Valentina Canino

Giuseppe Forleo

Giuseppe Germanò

Angel Diletta Gioffrè

Domenico La Capria

Maria Luisa Lovecchio

Francesco Managò

Ilenia Misale detta Ile

Francesca Morabito

Denise Pia Pastore

Giuseppe Pipino

Maria Pompilio detta Cristina

Rocco Posterino

Antonino Surace detto Sartana

Movimento Faro