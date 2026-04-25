Elezioni Comunali, a Palmi è sfida tra Calabria e Cardone. Tutte le LISTE

A Palmi, il comune reggino con una popolazione di 17.868 abitanti, il clima politico si fa sempre più incandescente in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Con la presentazione ufficiale delle liste dei candidati al consiglio comunale, il confronto tra i due principali aspiranti sindaci, Giovanni Calabria e Francesco Cardone, si intensifica ulteriormente. Entrambi i candidati hanno raccolto attorno a sé un’ampia e variegata rappresentanza di forze civiche e non, segno di un grande fermento politico e di una forte partecipazione da parte della comunità locale.
I palmesi saranno chiamati a prendere una posizione su chi, tra Giovanni Calabria e Francesco Cardone, sarà in grado di guidare la città dopo le due legislature di Giuseppe Ranuccio, oggi consigliere regionale del Pd.
Liste a sostegno di Cardone
Cardone Sindaco
- Francesco Carmelo Cardone
- Antonino Commisso
- Desideria Filippone
- Antonio Fonti
- Denise Iacovo
- Angela Maria Lo Frano
- Giuseppe Magazzù
- Elisa Messina
- Rocco Misale
- Riccardo Perna
- Concetta Saffioti
- Solidea Schipilliti
- Gianluca Spampinato
- Francescantonio Tedesco
- Diego Teofani
- Vincenza Zappone
Palmi 365
- Maria Bonelli
- Patrizia Bruno
- Giuseppina Dattilo
- Annalisa Gallucci
- Giuliana Fagà
- Massimiliano Isola
- Salvatore Maceri
- Simona Mette
- Adriana Nedelcu
- Arianna Nicole Nita
- Natalia Saffioti
- Flavia Simone
- Gabriele Zerbonia
- Vincenzo Cambrea
- Giuseppe Caratozzolo
Indietro non si torna
- Maria Cristina Amato
- Pasquale Aquino
- Laura Bonasera
- Eliana Ciappina
- Letteria Condello
- Roberto Filippone
- William Giuseppe Vincenzo Gioffrè
- Valentina Lacapria
- Davide Vincesla Lauro
- Carmelo Managò
- Lorena Papalia
- Tiziana Randazzo
- Francesco Saffioti
- Antonio Virgillito
- Maria Chiara Zampogna
- Vincenzo Galletta
Liste a sostegno di Calabria
Lista Giovanni Calabria
- Silvia Calogero
- Rocco Caratozzolo
- Antonio Carrozza
- Teresa Costa
- Umberto Donato
- Vincenzo Fameli
- Valentina Ferraro
- Alessandro Fioramonte
- Francesco Fraccalvieri
- Sharon Gagliostro
- Cosimo Magliano
- Valentina Marafioti
- Michele Mileto
- Romina Elizabeth Rojas
- Aldo Trimboli
Insieme per Palmi
- Pasquale Antonino Bagalà
- Alessandro Boccardo
- Marina Conversa
- Chiara Cosentino
- Roberto Crocitta
- Maria Luisa De Stefano
- Francesco Donato
- Rocco Ferraro
- Antonietta Gagliostro
- Antonino Pio Gioffrè
- Martina Ioculano
- Carmelo Melara
- Silvana Donatella Misale
- Carmela Parisi
- Luigi Scarfone detto Gino
- Antonio Schippilliti
Palmi Migliore
- Valentina Canino
- Giuseppe Forleo
- Giuseppe Germanò
- Angel Diletta Gioffrè
- Domenico La Capria
- Maria Luisa Lovecchio
- Francesco Managò
- Ilenia Misale detta Ile
- Francesca Morabito
- Denise Pia Pastore
- Giuseppe Pipino
- Maria Pompilio detta Cristina
- Rocco Posterino
- Antonino Surace detto Sartana
Movimento Faro
- Pasquale Aquino
- Ercole Batà
- Maria Brando
- Sina Bruno
- Giuseppe Cosentino
- Luigi Calogero
- Anna De Maio
- Antonio Famà
- Vincenzo Gullo
- Antonio Iannelli
- Domenica Mariano
- Concettina Marturano
- Antonio Oliverio
- Miriam Pirrottina
- Pasquale Saffioti
- Tatiana Tulisi