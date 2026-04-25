Elezioni Comunali, a Palmi è sfida tra Calabria e Cardone. Tutte le LISTE

In vista delle elezioni del 24 e 25 maggio, il confronto politico tra i due principali candidati sindaco, Giovanni Calabria e Francesco Cardone, entra nel vivo, con la presentazione ufficiale delle liste che li sosterranno

calabria e cardone

A Palmi, il comune reggino con una popolazione di 17.868 abitanti, il clima politico si fa sempre più incandescente in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Con la presentazione ufficiale delle liste dei candidati al consiglio comunale, il confronto tra i due principali aspiranti sindaci, Giovanni Calabria e Francesco Cardone, si intensifica ulteriormente. Entrambi i candidati hanno raccolto attorno a sé un’ampia e variegata rappresentanza di forze civiche e non, segno di un grande fermento politico e di una forte partecipazione da parte della comunità locale.

I palmesi saranno chiamati a prendere una posizione su chi, tra Giovanni Calabria e Francesco Cardone, sarà in grado di guidare la città dopo le due legislature di Giuseppe Ranuccio, oggi consigliere regionale del Pd.

Liste a sostegno di Cardone

Cardone Sindaco

  • Francesco Carmelo Cardone
  • Antonino Commisso
  • Desideria Filippone
  • Antonio Fonti
  • Denise Iacovo
  • Angela Maria Lo Frano
  • Giuseppe Magazzù
  • Elisa Messina
  • Rocco Misale
  • Riccardo Perna
  • Concetta Saffioti
  • Solidea Schipilliti
  • Gianluca Spampinato
  • Francescantonio Tedesco
  • Diego Teofani
  • Vincenza Zappone

Palmi 365

  • Maria Bonelli
  • Patrizia Bruno
  • Giuseppina Dattilo
  • Annalisa Gallucci
  • Giuliana Fagà
  • Massimiliano Isola
  • Salvatore Maceri
  • Simona Mette
  • Adriana Nedelcu
  • Arianna Nicole Nita
  • Natalia Saffioti
  • Flavia Simone
  • Gabriele Zerbonia
  • Vincenzo Cambrea
  • Giuseppe Caratozzolo

Indietro non si torna

  • Maria Cristina Amato
  • Pasquale Aquino
  • Laura Bonasera
  • Eliana Ciappina
  • Letteria Condello
  • Roberto Filippone
  • William Giuseppe Vincenzo Gioffrè
  • Valentina Lacapria
  • Davide Vincesla Lauro
  • Carmelo Managò
  • Lorena Papalia
  • Tiziana Randazzo
  • Francesco Saffioti
  • Antonio Virgillito
  • Maria Chiara Zampogna
  • Vincenzo Galletta

Liste a sostegno di Calabria

Lista Giovanni Calabria

  • Silvia Calogero
  • Rocco Caratozzolo
  • Antonio Carrozza
  • Teresa Costa
  • Umberto Donato
  • Vincenzo Fameli
  • Valentina Ferraro
  • Alessandro Fioramonte
  • Francesco Fraccalvieri
  • Sharon Gagliostro
  • Cosimo Magliano
  • Valentina Marafioti
  • Michele Mileto
  • Romina Elizabeth Rojas
  • Aldo Trimboli

Insieme per Palmi

  • Pasquale Antonino Bagalà
  • Alessandro Boccardo
  • Marina Conversa
  • Chiara Cosentino
  • Roberto Crocitta
  • Maria Luisa De Stefano
  • Francesco Donato
  • Rocco Ferraro
  • Antonietta Gagliostro
  • Antonino Pio Gioffrè
  • Martina Ioculano
  • Carmelo Melara
  • Silvana Donatella Misale
  • Carmela Parisi
  • Luigi Scarfone detto Gino
  • Antonio Schippilliti

Palmi Migliore

  • Valentina Canino
  • Giuseppe Forleo
  • Giuseppe Germanò
  • Angel Diletta Gioffrè
  • Domenico La Capria
  • Maria Luisa Lovecchio
  • Francesco Managò
  • Ilenia Misale detta Ile
  • Francesca Morabito
  • Denise Pia Pastore
  • Giuseppe Pipino
  • Maria Pompilio detta Cristina
  • Rocco Posterino
  • Antonino Surace detto Sartana

Movimento Faro

  • Pasquale Aquino
  • Ercole Batà
  • Maria Brando
  • Sina Bruno
  • Giuseppe Cosentino
  • Luigi Calogero
  • Anna De Maio
  • Antonio Famà
  • Vincenzo Gullo
  • Antonio Iannelli
  • Domenica Mariano
  • Concettina Marturano
  • Antonio Oliverio
  • Miriam Pirrottina
  • Pasquale Saffioti
  • Tatiana Tulisi
Leggi altri articoli di Reggio Calabria