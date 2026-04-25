Elezioni Comunali: tutto pronto a Taurianova, 3 candidati in corsa | NOMI

Il 24 e 25 maggio Taurianova vivrà una delle sue sfide elettorali più importanti, con le elezioni comunali che determineranno il nuovo sindaco della città per il prossimo quinquennio. Tre figure politiche di spicco si contenderanno la poltrona di primo cittadino: Roy Biasi, primo cittadino uscente, l’ex sindaco Domenico Romeo e l’ex assessore comunale Raffaele Loprete per il centrosinistra.

Per questa tornata elettorale, i cittadini di Taurianova saranno chiamati a scegliere tra tre liste civiche, un cambiamento significativo rispetto alle elezioni del 2020, quando si era ricorso a un sistema con coalizioni e doppio turno. Quest’anno, infatti, si voterà con un sistema uninominale a turno unico, in quanto gli abitanti sono scesi sotto i 15 mila.

Liste e candidati:

Centrodestra Unito per Taurianova – Biasi sindaco

Antonino Caridi detto Nino

Maria Girolama Fedele

Angela Crea

Massimo Grimaldi

Simona Monteleone

Raffaele Scarfò

Rocco Amuso

Stefania Barca

Maria Calapà detta Mariella

Cinzia Cucinotta

Fabio Fuda

Tiziana Lazzaro

Daniele Prestileo

Vitale Startari detto Vito

Sebastiano Stranges detto Nello

Alessio Pasquale Viola

Alba Nuova – Romeo sindaco

Arcuri Grazia

Arena Vincenzo

Bellantonio Francesco

Brigandì Luigia

Demoro Valentina

De Giorgio Rosario

Foti Giulia

Gallo Girolamo

Marzico Francesco

Panarello Antonella

Raso Anna

Romeo Marcello Carlo

Savoia Angela

Sicari Antonio

Timpano Raffaele

Valotta Maria Concetta

Radici e Futuro – Loprete sindaco