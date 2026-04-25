Elezioni Comunali: tutto pronto a Taurianova, 3 candidati in corsa | NOMI

Il 24 e 25 maggio Taurianova vivrà una delle sue sfide elettorali più importanti, con le elezioni comunali che determineranno il nuovo sindaco della città per il prossimo quinquennio. Tre figure politiche di spicco si contenderanno la poltrona di primo cittadino: Roy Biasi, primo cittadino uscente, l’ex sindaco Domenico Romeo e l’ex assessore comunale Raffaele Loprete per il centrosinistra.
Per questa tornata elettorale, i cittadini di Taurianova saranno chiamati a scegliere tra tre liste civiche, un cambiamento significativo rispetto alle elezioni del 2020, quando si era ricorso a un sistema con coalizioni e doppio turno. Quest’anno, infatti, si voterà con un sistema uninominale a turno unico, in quanto gli abitanti sono scesi sotto i 15 mila.
Liste e candidati:
Centrodestra Unito per Taurianova – Biasi sindaco
- Antonino Caridi detto Nino
- Maria Girolama Fedele
- Angela Crea
- Massimo Grimaldi
- Simona Monteleone
- Raffaele Scarfò
- Rocco Amuso
- Stefania Barca
- Maria Calapà detta Mariella
- Cinzia Cucinotta
- Fabio Fuda
- Tiziana Lazzaro
- Daniele Prestileo
- Vitale Startari detto Vito
- Sebastiano Stranges detto Nello
- Alessio Pasquale Viola
Alba Nuova – Romeo sindaco
- Arcuri Grazia
- Arena Vincenzo
- Bellantonio Francesco
- Brigandì Luigia
- Demoro Valentina
- De Giorgio Rosario
- Foti Giulia
- Gallo Girolamo
- Marzico Francesco
- Panarello Antonella
- Raso Anna
- Romeo Marcello Carlo
- Savoia Angela
- Sicari Antonio
- Timpano Raffaele
- Valotta Maria Concetta
Radici e Futuro – Loprete sindaco
- Amuso Carmela
- Cornero Donatella
- Laganà Chiara
- Mamone Federica
- Scarfò Nadia
- Schepis Francesca
- Borgese Vincenzo
- Ciano Giuseppe
- Corsaro Teodoro
- Crisarà Giuseppe
- Crocitti Domenico
- Crucitta Enrico
- Cuzzocrea Andrea
- De Marco Giuseppe
- Panuccio Mattia
- Parrone Bruno