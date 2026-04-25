Elezioni comunali Cinquefrondi, Maria Lucia Ali sfida l’uscente Michele Conia

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali a Cinquefrondi, sono state ufficializzate le liste elettorali che vedranno in campo i candidati al consiglio comunale, a sostegno dei due principali contendenti per la poltrona di sindaco. Da un lato, c’è la lista “Rinascita per Cinquefrondi”, che si propone di continuare il lavoro dell’attuale sindaco Michele Conia. Dall’altro lato, la lista “Risveglio”, che si presenta come una coalizione di rinnovamento e cambiamento, con Maria Lucia Alì, già vicensindaco della cittadina della Piana e segretario del Pd locale, come candidato a primo cittadino.
Rinascita – Michele Conia sindaco
- Albanese Giuseppe
- Camelliti Maria Rosaria
- Colaciuri Francesco
- Cordiano Fausto
- D’Agostino Maria Annunziata
- Furiglio Rocco
- Gallo Roberta
- Luciano Giuseppe
- Manfrida Roberta
- Mileto Mirella
- Porretta Giada
- Spano Michele
“Risveglio” – Maria Lucia Alì sindaco
- Bellini Alessandra
- Burzese Michele
- Galimi Michele
- Fiorillo Angelo
- Italiano Antonino
- Ladini Teresa
- Polisena Aldo
- Pronestì Michele Rocco
- Spanò Vanessa