Elezioni comunali Cinquefrondi, Maria Lucia Ali sfida l’uscente Michele Conia

Con l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali a Cinquefrondi, sono state ufficializzate le liste elettorali che vedranno in campo i candidati al consiglio comunale, a sostegno dei due principali contendenti per la poltrona di sindaco. Da un lato, c’è la lista “Rinascita per Cinquefrondi”, che si propone di continuare il lavoro dell’attuale sindaco Michele Conia. Dall’altro lato, la lista “Risveglio”, che si presenta come una coalizione di rinnovamento e cambiamento, con Maria Lucia Alì, già vicensindaco della cittadina della Piana e segretario del Pd locale, come candidato a primo cittadino.

Rinascita – Michele Conia sindaco

Albanese Giuseppe

Camelliti Maria Rosaria

Colaciuri Francesco

Cordiano Fausto

D’Agostino Maria Annunziata

Furiglio Rocco

Gallo Roberta

Luciano Giuseppe

Manfrida Roberta

Mileto Mirella

Porretta Giada

Spano Michele

“Risveglio” – Maria Lucia Alì sindaco