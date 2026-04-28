Circoscrizioni a Reggio Calabria, dopo le spaccature il PD presenta il candidato Chiarolla: “rammarico per le divisioni”

Si è svolta, presso la sede di via Gebbione a Reggio Calabria, di fronte allo stabilimento Hitachi, la presentazione della lista I Democratici, che sostiene il candidato a presidente della quinta circoscrizione, Maurizio Chiarolla. Alla presenza dei vertici del Partito Democratico, il candidato ha illustrato il programma di una circoscrizione che si estende dal mare sino alla collina del rione Modena ed è stata definita il cuore pulsante della città per le sue attività produttive strategiche e i numerosi servizi. La circoscrizione è infatti sede di importanti realtà come l’Hitachi (ex Omeca), la Hermes, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, impianti sportivi come lo Stadio Granillo e il campo scuola del CONI, oltre a arterie cittadine vitali come il Viale Aldo Moro e via Sbarre centrali, che con la loro vitalità hanno segnato la storia della città.

Com’è noto, la presentazione nasce dopo giorni di tensioni e spaccature, con tanto di comunicati pubblici: alla V Circoscrizione, infatti, la Sinistra si presenta spaccata con Chiarolla del PD e Azzarello di AVS. Una dispersione di voti che favorisce gli avversari. Maurizio Chiarolla, dirigente provinciale del PD, ha ripercorso il suo impegno di lavoratore e sindacalista dell’Hitachi, sempre attivo nel sociale. Ha anche presentato i candidati della lista, che offre una grande qualità e molteplicità di esperienze, tra cui medici, ingegneri, informatici, capotecnici e macchinisti delle Ferrovie, insegnanti e funzionari pubblici. “Ringrazio il PD e tutti coloro che hanno contribuito alla lista, a partire da Antonio Ruvolo e dai tanti sostenitori presenti,” ha dichiarato Chiarolla, sottolineando la forza della sua squadra.

Peppe Panetta, segretario provinciale del PD, ha lodato l’impegno dei candidati, affermando che la lista rappresenta pienamente il Partito Democratico, tanto da essere guidata alla circoscrizione dalla capolista della lista comunale, Rositani, definita una donna forte e coraggiosa. Panetta ha dichiarato: “Rositani porta con sé un messaggio forte di grande valore sociale, simbolo di riscatto e di affermazione della donna e della civile convivenza”. Il segretario ha anche espresso il suo rammarico per la divisione del centro sinistra e ha lanciato un appello di responsabilità all’altra lista sostenuta da AVS, auspicando un ritorno all’unità dopo le elezioni.

L’intervento di Rositani, molto applaudito, ha evidenziato le motivazioni della sua scelta di supportare Chiarolla e il PD. “Mi sono sentita a casa con persone che ascoltano e vivono tra la gente e proprio per questo atteggiamento possiamo fare la differenza, aprendo il cuore delle persone” ha detto. Ha parlato anche della sua esperienza personale, evidenziando il suo impegno a dare forza alle tante donne che le scrivono, convinta che solo unendosi si possa offrire sostegno a chi ne ha bisogno.

Infine, Giuseppe Falcomatà ha concluso i lavori, elencando i numerosi interventi della sua amministrazione per la circoscrizione, come il Parco lineare sud, la sede Atam, piazza Milano, il Campo Ciccarello, la ristrutturazione dello stadio e delle strutture sportive, e il miglioramento dell’illuminazione pubblica. Ha manifestato il suo sostegno per Chiarolla e per Rositani, identificando il loro spirito di servizio per la collettività come le ragioni fondamentali per una politica di valore al servizio della comunità.