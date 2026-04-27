Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra va in frantumi sulla V Circoscrizione. Due candidati chiedono chiarezza: “non prestiamo il fianco a divisioni”

Le divisioni interne al Centrosinistra di Reggio Calabria emergono in tutta la loro evidenza nella Quinta Circoscrizione. Qui abbiamo, infatti, due candidati alla presidenza e due relative liste competitor: Maurizio Chiarolla per il Partito Democratico e Aldo Azzarello per Alleanza Verdi e Sinistra. In un comunicato congiunto, Alessandro Panetta e Maria Giulia Cara: “chiediamo chiarezza nel merito della lista a sostegno di Chiarolla per la quinta circoscrizione. La nostra adesione è matura nella convinzione, in buona Fede, che tale candidatura rappresentasse un percorso unitario del centro sinistra. Tutta via alla luce del attuale quadro politico e dell’ evidente frammentazione in atto, abbiamo constatato che tale presupposto è venuto meno. Coerentemente con il nostro impegno politico, non intendiamo prestare il fianco a divisioni che indeboliscono il progetto di rinnovamento. Chiediamo per tanto chiarezza alle figure competenti per il rispetto dell’ lavoro collettivo è il progetto unitario”.

Tensione altissima nel centrrosinistra

Già ieri, Antonio “Totò” Malara, candidato al Consiglio Comunale con la lista Reset, in una nota, era intervenuto per fare chiarezza sulla propria posizione e denunciare la situazione di tensione nella V Circoscrizione: “il mio sostegno va ad Azzarello. Ho contribuito personalmente alla realizzazione di questa lista, concepita come il vero punto di riferimento unitario del centrosinistra”. Insomma, una situazione complessa per il centrosinistra sempre più diviso ed in confusione con una campagna elettorale tutta in salita.