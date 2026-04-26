Elezioni Comunali Reggio Calabria, la sinistra si spacca sulla V Circoscrizione. Malara (Reset) strappa con il Pd: “Chiarolla scelto per logiche di potere, voto Azzarello”

“Il mio sostegno per la V Circoscrizione va ad Azzarello. Ho contribuito personalmente alla realizzazione di questa lista, concepita come il vero punto di riferimento unitario del centrosinistra“. Così Antonio “Totò” Malara, candidato al Consiglio Comunale con la lista Reset, interviene con un comunicato stampa durissimo questa domenica mattina, per fare chiarezza sulla propria posizione e denunciare le gravi incongruenze di questa campagna elettorale. La questione riguarda le candidature alle circoscrizioni, dove il Centrosinistra si presenta diviso nella coda al veleno di una stagione di amministrazione della città il cui terreno si sta sgretolando sotto i piedi.

Nella V Circoscrizione, Reggio Centro/Sud, abbiamo infatti due candidati alla presidenza e due relative liste competitor: Maurizio Chiarolla per il Pd e Aldo Azzarello per AVS. Una frammentazione che ovviamente favorisce il Centrodestra (che già non sembra aver bisogno di questo tipo di favori, vista l’aria che tira…) che ha candidato Caterina Pitasi.

Ma le parole di Malara sono durissime: “È uno scandalo vedere esponenti di spicco del centrosinistra e la capolista del PD al Comune candidati nella lista autonoma di Chiarolla, una scelta dettata solo da logiche di potere e in palese antitesi con la linea unitaria. Questo atteggiamento frammenta il campo e indebolisce il candidato più forte», dichiara Malara. «Io ho scelto Reset credendo nel valore dell’unità, ma ho trovato solo tatticismi; per questo, oggi corro in autonomia, sostenendo esclusivamente la mia candidatura per Mimmo Battaglia sindaco“.

Malara non risparmia critiche al PD: “È emblematico notare come il segretario del PD abbia attaccato ingiustamente la candidatura di Pino Cuzzocrea in “Casa Riformista” basandosi solo su voci di corridoio, ignorando o tollerando, al contempo, il caos creato in V Circoscrizione da chi gioca su più tavoli. I cittadini meritano chiarezza: io sto con chi rispetta il lavoro comune, non con chi lo svende per convenienze personali. Constato con amarezza che, nonostante gli anni passati, certe dinamiche nel centrosinistra non sono cambiate“.

La posizione di Malara su Azzarello: “non è il candidato di AVS”

“Mio malgrado, mi trovo costretto a scrivere questa nota aggiuntiva per rettificare alcune interpretazioni strumentali date alla mia posizione. È necessario fare chiarezza: Azzarello non è una scelta di parte, ma è il candidato unitario dell’intera coalizione per la V Circoscrizione non solo di AVS“. Così Antonio “Totò” Malara, candidato al Consiglio Comunale con la lista Reset, interviene per ribadire il perimetro del progetto elettorale.

“La realtà dei fatti è semplice: Azzarello rappresenta la sintesi unitaria di tutto il centrosinistra. Al contrario, la candidatura di Chiarolla si pone in totale autonomia, sostenuta esclusivamente da una parte del Partito Democratico, nel silenzio assordante di chi dovrebbe invece vigilare sulla coerenza della coalizione. Questa situazione, purtroppo, continua a generare confusione tra gli elettori“, prosegue Malara.

“Il mio impegno resta rivolto al sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia, in un quadro di lealtà verso il progetto unitario che abbiamo costruito. Non posso però tacere di fronte a chi gioca su più tavoli, frammentando il campo e indebolendo il nostro percorso comune. La chiarezza è un dovere verso i cittadini di Reggio, che meritano di sapere chi lavora davvero per l’unità e chi, invece, preferisce percorrere strade solitarie per convenienze di corrente“, conclude Malara.