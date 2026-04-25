Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 175 candidati in 11 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMI

Se i candidati al consiglio comunale di Reggio Calabria sono 665 divisi in 21 liste per 4 candidati a Sindaco, i candidati ai consigli delle circoscrizioni della città sono 175, divisi in 11 liste per altrettanti candidati alla Presidenza dei cinque nuovi municipi cittadini. Non solo, infatti, due candidati alla Presidenza e due liste con i candidati al consiglio circoscrizionale per ogni circoscrizione: il Centrosinistra è riuscito a dividersi anche qui, presentandosi con due liste divise e due candidati alla presidenza nella V Circoscrizione, quella di Reggio Centro/Sud.
Di seguito riportiamo tutti i candidati.
Circoscrizione I – Reggio Centro
Candidati Presidente
- CentroDestra: Simone Lacava
- CentroSinistra: Mimmo Praticò
Candidati al Consiglio Circoscrizionale
CentroDestra:
- Santo Arillotta
- Silvio Bagnato
- Gaetano Clemenza detto Clemente detto Clemense
- Tiziana Dora D’Agostino
- Giovanbattista Filloramo detto Giovanni
- Pietro Morisani Morisani
- Roberto Antonio Pagano
- Luana Serafina Perrone
- Gregorio Raffaele
- Bruno Restuccia
- Margherita Ruffo
- Emanuele Sergi
- Anna Serra
- Sabrina Sinicropi
- Demetrio Suraci
- Barbara Domenica Versace detta Barbara Versace
CentroSinistra:
- Attilio Rocco Domenico Attinà
- Carmela Caminiti
- Gaetano De Marco
- Caterina De Carlo
- Francesca Di Pietro
- Giuseppe Marra
- Lydia Messina
- Roberta Milasi
- Emilio Minniti
- Nicola Neto
- Antonio Nucera
- Giovanni Paviglianiti
- Marianna Valentina Pulitanò
- Daniele Quartuccio
- Amalia Serranò
- Carmela Surace
Circoscrizione II – Reggio Est
Candidati Presidente
- CentroDestra: Antonino Ripepi
- CentroSinistra: Giovanni Muraca
Candidati al Consiglio Circoscrizionale
CentroDestra:
- Marcantonio Riccardo Sebastiano Anile
- Domenico Bellè
- Alessandro Caccamo
- Salvatore Caridi
- Giuseppe Cuzzola
- Nicola Fiaschè
- Antonio Attilio Mariano Focà
- Mattia Patrizia Giordano
- Fortunata Ieracitano
- Maria Luisa Pesto
- Kitty Romeo
- Santina Scappatura
- Angelo Suraci
- Giuseppe Trunfio
- Fabio Valeri
CentroSinistra:
- Serena Barreca
- Valentino Calarco
- Diego Cammera
- Elisa Cangeri
- Antonio Caridi
- Francesco Cuzzola
- Domenico D’Amico
- Maria Stella Ielo
- Loredana Francesca Lombardo
- Francesca Laurendi
- Francesco Vilardi
- Giuseppe Scopelliti
- Carmine Sgarlata
- Bruno Tomaselli
- Antonino De Stefano
- Loredana Immacolata Vadalà
Circoscrizione III – Reggio Nord
Candidati Presidente
- CentroDestra: Emanuela Chirico
- CentroSinistra: Giuseppe Giordano
Candidati al Consiglio Circoscrizionale
CentroDestra:
- Antonino Barbaro
- Francesco Calabrese Cartisano detto Calabrese detto Cartisano
- Francesco Cartisano
- Giancarlo Chirico
- Sharon Cicciù
- Maria Grazia Clemenze
- Rosario Foti
- Bruno Germanò
- Domenico Idone
- Roberto Lauro
- Mauro Christian Mansueto
- Claudia Marafioti
- Andrea Montechiarello
- Alessia Morelli
- Ilaria Sidari
- Martina Consuelo Tripodo
CentroSinistra:
- Alfano Pasquale
- Borzumati Paola
- Caracciolo Silvana
- Catalano Giacomo
- Catalano Luigi
- Cotroneo Michele
- D’Agostino Giovanna
- De Filippis Luigi Giuseppe
- Giordano Giuseppe
- Laganà Domenica
- Le Pera Antonio
- Modafferi Antonino
- Postorino Loredana
- Richichi Pasquale Francesco
- Tramontana Maria
- Tripodi Marco
Circoscrizione IV – Reggio Sud
Candidati Presidente
- CentroDestra: Giuseppe Cantarella
- CentroSinistra: Luigi Rosace
Candidati al Consiglio Circoscrizionale
CentroDestra:
- Salvatore Antonio Caloiero
- Caterina Cicciù
- Giovanni D’Ascola
- Nicla Di Maria
- Fausto Giorgio
- Federica Foti
- Maria Laura Martino
- Demetrio Megalizzi
- Consolato Mento
- Ismaele Minniti
- Isabella Pellicone
- Antonino Rosace
- Francesca Tomasello
- Domenico Toscano
- Antonino Tripodi
- Danilo Vetta
CentroSinistra:
- Amato Lorena Annunziata
- Bruno Sebastiano
- Campolo Gianfranco
- Costantino Pietro
- Fascì Pasquale Domenico
- Ielo Annamaria
- Laganà Demetrio Valentino
- Latella Filippo
- Lopez Francesco
- Martino Federica
- Meduri Giovanna detta Jenny
- Modafferi Francesco
- Pipari Giovanni detto Gianni
- Portolese Annamaria
- Saviano Maria Teresa
- Tarsia Antonino
Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud
Candidati Presidente
- CentroDestra: Caterina Pitasi
- Pd: Maurizio Chiarolla
- AVS: Aldo Azzarello
Candidati al Consiglio Circoscrizionale
CentroDestra:
- Carola Autellitano
- Vincenzo Bevacqua
- Maria Lucia Caccamo
- Costantino Condemi
- Maurizio Crea
- Concetta Cuzzola
- Francesca Diano
- Vincenzo Ferrara
- Saverio Latella
- Carmela Maesano detta Carmen
- Antonio Megale
- Francesco Messineo
- Valerio Nucera
- Stefania Parisi detta D’Amico
- Giulio Rodà
- Gianluca Scali
Pd:
- Maria Antonietta Rositani
- Aricó Salvatore
- Bruno Vittorio
- Cara Maria Giulia
- Chiarolla Giuseppe Daniele
- Fortugno Diego
- Gattuso Vanessa
- Ierace Mariella Francesca
- Mannocchio Nicola
- Nappa Maria Chiara
- Neto dell’acqua Gianluca
- Nucara Francesco
- Panetta Alessandro
- Raffa Maria Cristina
- Silvia Saverio
- Costantino Alessio
AVS:
- Barreca Maria Antonia
- Bilardi Angela
- Costantino Alessio
- Crucitti Rosa
- De Carlo Caterina
- Furfaro Domenico Andrea Maria
- Gioia Emanuel
- Ielo Giuseppe
- La Camera Massimiliano
- Megale Daniele Roberto
- Milazzo Francesca detta Franca
- Nocera Domenica
- Palumbo Francesca
- Pollifroni Filippo
- Praticò Luca Bruno
- Sinisi Giuseppe detto Peppe