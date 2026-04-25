Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 175 candidati in 11 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMI

Elezioni Comunali Reggio Calabria, l'elenco completo con tutti i nomi dei candidati nelle cinque circoscrizioni cittadine

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Se i candidati al consiglio comunale di Reggio Calabria sono 665 divisi in 21 liste per 4 candidati a Sindaco, i candidati ai consigli delle circoscrizioni della città sono 175, divisi in 11 liste per altrettanti candidati alla Presidenza dei cinque nuovi municipi cittadini. Non solo, infatti, due candidati alla Presidenza e due liste con i candidati al consiglio circoscrizionale per ogni circoscrizione: il Centrosinistra è riuscito a dividersi anche qui, presentandosi con due liste divise e due candidati alla presidenza nella V Circoscrizione, quella di Reggio Centro/Sud.

Di seguito riportiamo tutti i candidati.

Circoscrizione I – Reggio Centro

Candidati Presidente

  • CentroDestra: Simone Lacava
  • CentroSinistra: Mimmo Praticò

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

  1. Santo Arillotta
  2. Silvio Bagnato
  3. Gaetano Clemenza detto Clemente detto Clemense
  4. Tiziana Dora D’Agostino
  5. Giovanbattista Filloramo detto Giovanni
  6. Pietro Morisani Morisani
  7. Roberto Antonio Pagano
  8. Luana Serafina Perrone
  9. Gregorio Raffaele
  10. Bruno Restuccia
  11. Margherita Ruffo
  12. Emanuele Sergi
  13. Anna Serra
  14. Sabrina Sinicropi
  15. Demetrio Suraci
  16. Barbara Domenica Versace detta Barbara Versace

CentroSinistra:

  1. Attilio Rocco Domenico Attinà
  2. Carmela Caminiti
  3. Gaetano De Marco
  4. Caterina De Carlo
  5. Francesca Di Pietro
  6. Giuseppe Marra
  7. Lydia Messina
  8. Roberta Milasi
  9. Emilio Minniti
  10. Nicola Neto
  11. Antonio Nucera
  12. Giovanni Paviglianiti
  13. Marianna Valentina Pulitanò
  14. Daniele Quartuccio
  15. Amalia Serranò
  16. Carmela Surace

Circoscrizione II – Reggio Est

Candidati Presidente

  • CentroDestra: Antonino Ripepi
  • CentroSinistra: Giovanni Muraca

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

  1. Marcantonio Riccardo Sebastiano Anile
  2. Domenico Bellè
  3. Alessandro Caccamo
  4. Salvatore Caridi
  5. Giuseppe Cuzzola
  6. Nicola Fiaschè
  7. Antonio Attilio Mariano Focà
  8. Mattia Patrizia Giordano
  9. Fortunata Ieracitano
  10. Maria Luisa Pesto
  11. Kitty Romeo
  12. Santina Scappatura
  13. Angelo Suraci
  14. Giuseppe Trunfio
  15. Fabio Valeri

CentroSinistra:

  1. Serena Barreca
  2. Valentino Calarco
  3. Diego Cammera
  4. Elisa Cangeri
  5. Antonio Caridi
  6. Francesco Cuzzola
  7. Domenico D’Amico
  8. Maria Stella Ielo
  9. Loredana Francesca Lombardo
  10. Francesca Laurendi
  11. Francesco Vilardi
  12. Giuseppe Scopelliti
  13. Carmine Sgarlata
  14. Bruno Tomaselli
  15. Antonino De Stefano
  16. Loredana Immacolata Vadalà

Circoscrizione III – Reggio Nord

Candidati Presidente

  • CentroDestra: Emanuela Chirico
  • CentroSinistra: Giuseppe Giordano

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

  1. Antonino Barbaro
  2. Francesco Calabrese Cartisano detto Calabrese detto Cartisano
  3. Francesco Cartisano
  4. Giancarlo Chirico
  5. Sharon Cicciù
  6. Maria Grazia Clemenze
  7. Rosario Foti
  8. Bruno Germanò
  9. Domenico Idone
  10. Roberto Lauro
  11. Mauro Christian Mansueto
  12. Claudia Marafioti
  13. Andrea Montechiarello
  14. Alessia Morelli
  15. Ilaria Sidari
  16. Martina Consuelo Tripodo

CentroSinistra:

  1. Alfano Pasquale
  2. Borzumati Paola
  3. Caracciolo Silvana
  4. Catalano Giacomo
  5. Catalano Luigi
  6. Cotroneo Michele
  7. D’Agostino Giovanna
  8. De Filippis Luigi Giuseppe
  9. Giordano Giuseppe
  10. Laganà Domenica
  11. Le Pera Antonio
  12. Modafferi Antonino
  13. Postorino Loredana
  14. Richichi Pasquale Francesco
  15. Tramontana Maria
  16. Tripodi Marco

Circoscrizione IV – Reggio Sud

Candidati Presidente

  • CentroDestra: Giuseppe Cantarella
  • CentroSinistra: Luigi Rosace

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

  1. Salvatore Antonio Caloiero
  2. Caterina Cicciù
  3. Giovanni D’Ascola
  4. Nicla Di Maria
  5. Fausto Giorgio
  6. Federica Foti
  7. Maria Laura Martino
  8. Demetrio Megalizzi
  9. Consolato Mento
  10. Ismaele Minniti
  11. Isabella Pellicone
  12. Antonino Rosace
  13. Francesca Tomasello
  14. Domenico Toscano
  15. Antonino Tripodi
  16. Danilo Vetta

CentroSinistra:

  1. Amato Lorena Annunziata
  2. Bruno Sebastiano
  3. Campolo Gianfranco
  4. Costantino Pietro
  5. Fascì Pasquale Domenico
  6. Ielo Annamaria
  7. Laganà Demetrio Valentino
  8. Latella Filippo
  9. Lopez Francesco
  10. Martino Federica
  11. Meduri Giovanna detta Jenny
  12. Modafferi Francesco
  13. Pipari Giovanni detto Gianni
  14. Portolese Annamaria
  15. Saviano Maria Teresa
  16. Tarsia Antonino

Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud

Candidati Presidente

  • CentroDestra: Caterina Pitasi
  • Pd: Maurizio Chiarolla
  • AVS: Aldo Azzarello

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

  1. Carola Autellitano
  2. Vincenzo Bevacqua
  3. Maria Lucia Caccamo
  4. Costantino Condemi
  5. Maurizio Crea
  6. Concetta Cuzzola
  7. Francesca Diano
  8. Vincenzo Ferrara
  9. Saverio Latella
  10. Carmela Maesano detta Carmen
  11. Antonio Megale
  12. Francesco Messineo
  13. Valerio Nucera
  14. Stefania Parisi detta D’Amico
  15. Giulio Rodà
  16. Gianluca Scali

Pd:

  1. Maria Antonietta Rositani
  2. Aricó Salvatore
  3. Bruno Vittorio
  4. Cara Maria Giulia
  5. Chiarolla Giuseppe Daniele
  6. Fortugno Diego
  7. Gattuso Vanessa
  8. Ierace Mariella Francesca
  9. Mannocchio Nicola
  10. Nappa Maria Chiara
  11. Neto dell’acqua Gianluca
  12. Nucara Francesco
  13. Panetta Alessandro
  14. Raffa Maria Cristina
  15. Silvia Saverio
  16. Costantino Alessio

AVS:

  1. Barreca Maria Antonia
  2. Bilardi Angela
  3. Costantino Alessio
  4. Crucitti Rosa
  5. De Carlo Caterina
  6. Furfaro Domenico Andrea Maria
  7. Gioia Emanuel
  8. Ielo Giuseppe
  9. La Camera Massimiliano
  10. Megale Daniele Roberto
  11. Milazzo Francesca detta Franca
  12. Nocera Domenica
  13. Palumbo Francesca
  14. Pollifroni Filippo
  15. Praticò Luca Bruno
  16. Sinisi Giuseppe detto Peppe
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