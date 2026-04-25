Elezioni Comunali Reggio Calabria, alle Circoscrizioni 175 candidati in 11 liste: l’ELENCO completo con TUTTI I NOMI

Se i candidati al consiglio comunale di Reggio Calabria sono 665 divisi in 21 liste per 4 candidati a Sindaco, i candidati ai consigli delle circoscrizioni della città sono 175, divisi in 11 liste per altrettanti candidati alla Presidenza dei cinque nuovi municipi cittadini. Non solo, infatti, due candidati alla Presidenza e due liste con i candidati al consiglio circoscrizionale per ogni circoscrizione: il Centrosinistra è riuscito a dividersi anche qui, presentandosi con due liste divise e due candidati alla presidenza nella V Circoscrizione, quella di Reggio Centro/Sud.

Di seguito riportiamo tutti i candidati.

Circoscrizione I – Reggio Centro

Candidati Presidente

CentroDestra: Simone Lacava

CentroSinistra: Mimmo Praticò

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

Santo Arillotta Silvio Bagnato Gaetano Clemenza detto Clemente detto Clemense Tiziana Dora D’Agostino Giovanbattista Filloramo detto Giovanni Pietro Morisani Morisani Roberto Antonio Pagano Luana Serafina Perrone Gregorio Raffaele Bruno Restuccia Margherita Ruffo Emanuele Sergi Anna Serra Sabrina Sinicropi Demetrio Suraci Barbara Domenica Versace detta Barbara Versace

CentroSinistra:

Attilio Rocco Domenico Attinà Carmela Caminiti Gaetano De Marco Caterina De Carlo Francesca Di Pietro Giuseppe Marra Lydia Messina Roberta Milasi Emilio Minniti Nicola Neto Antonio Nucera Giovanni Paviglianiti Marianna Valentina Pulitanò Daniele Quartuccio Amalia Serranò Carmela Surace

Circoscrizione II – Reggio Est

Candidati Presidente

CentroDestra: Antonino Ripepi

CentroSinistra: Giovanni Muraca

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

Marcantonio Riccardo Sebastiano Anile Domenico Bellè Alessandro Caccamo Salvatore Caridi Giuseppe Cuzzola Nicola Fiaschè Antonio Attilio Mariano Focà Mattia Patrizia Giordano Fortunata Ieracitano Maria Luisa Pesto Kitty Romeo Santina Scappatura Angelo Suraci Giuseppe Trunfio Fabio Valeri

CentroSinistra:

Serena Barreca Valentino Calarco Diego Cammera Elisa Cangeri Antonio Caridi Francesco Cuzzola Domenico D’Amico Maria Stella Ielo Loredana Francesca Lombardo Francesca Laurendi Francesco Vilardi Giuseppe Scopelliti Carmine Sgarlata Bruno Tomaselli Antonino De Stefano Loredana Immacolata Vadalà

Circoscrizione III – Reggio Nord

Candidati Presidente

CentroDestra: Emanuela Chirico

CentroSinistra: Giuseppe Giordano

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

Antonino Barbaro Francesco Calabrese Cartisano detto Calabrese detto Cartisano Francesco Cartisano Giancarlo Chirico Sharon Cicciù Maria Grazia Clemenze Rosario Foti Bruno Germanò Domenico Idone Roberto Lauro Mauro Christian Mansueto Claudia Marafioti Andrea Montechiarello Alessia Morelli Ilaria Sidari Martina Consuelo Tripodo

CentroSinistra:

Alfano Pasquale Borzumati Paola Caracciolo Silvana Catalano Giacomo Catalano Luigi Cotroneo Michele D’Agostino Giovanna De Filippis Luigi Giuseppe Giordano Giuseppe Laganà Domenica Le Pera Antonio Modafferi Antonino Postorino Loredana Richichi Pasquale Francesco Tramontana Maria Tripodi Marco

Circoscrizione IV – Reggio Sud

Candidati Presidente

CentroDestra: Giuseppe Cantarella

CentroSinistra: Luigi Rosace

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

Salvatore Antonio Caloiero Caterina Cicciù Giovanni D’Ascola Nicla Di Maria Fausto Giorgio Federica Foti Maria Laura Martino Demetrio Megalizzi Consolato Mento Ismaele Minniti Isabella Pellicone Antonino Rosace Francesca Tomasello Domenico Toscano Antonino Tripodi Danilo Vetta

CentroSinistra:

Amato Lorena Annunziata Bruno Sebastiano Campolo Gianfranco Costantino Pietro Fascì Pasquale Domenico Ielo Annamaria Laganà Demetrio Valentino Latella Filippo Lopez Francesco Martino Federica Meduri Giovanna detta Jenny Modafferi Francesco Pipari Giovanni detto Gianni Portolese Annamaria Saviano Maria Teresa Tarsia Antonino

Circoscrizione V – Reggio Centro-Sud

Candidati Presidente

CentroDestra: Caterina Pitasi

Pd: Maurizio Chiarolla

AVS: Aldo Azzarello

Candidati al Consiglio Circoscrizionale

CentroDestra:

Carola Autellitano Vincenzo Bevacqua Maria Lucia Caccamo Costantino Condemi Maurizio Crea Concetta Cuzzola Francesca Diano Vincenzo Ferrara Saverio Latella Carmela Maesano detta Carmen Antonio Megale Francesco Messineo Valerio Nucera Stefania Parisi detta D’Amico Giulio Rodà Gianluca Scali

Pd:

Maria Antonietta Rositani Aricó Salvatore Bruno Vittorio Cara Maria Giulia Chiarolla Giuseppe Daniele Fortugno Diego Gattuso Vanessa Ierace Mariella Francesca Mannocchio Nicola Nappa Maria Chiara Neto dell’acqua Gianluca Nucara Francesco Panetta Alessandro Raffa Maria Cristina Silvia Saverio Costantino Alessio

AVS: