Elezioni Comunali Reggio Calabria 2026, la carica dei 665: tutti i NOMI dei candidati al consiglio comunale. Le liste sono 21, mai così poche da 24 anni. E Cannizzaro doppia Battaglia | ELENCHI

Il resoconto completo con i nomi di tutte le liste e i rispettivi candidati al Consiglio Comunale di Reggio Calabria

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Questa mattina, sabato 25 aprile, con il gong alle ore 12, sono state ufficialmente presentate le liste che supporteranno i candidati Sindaco di Reggio Calabria, in occasione delle elezioni del 25 e 26 maggio 2026. Sono quattro i protagonisti della tornata elettorale: Francesco Cannizzaro per la coalizione di CentroDestra, Domenico Battaglia per la coalizione di CentroSinistra e i civici Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Cannizzaro ha il numero maggiori di liste, ben 12, così come anticipato in esclusiva da StrettoWeb una settimana fa. L’Onorevole “doppia” Battaglia, fermo a 6 liste, con una saltata all’ultim’ora. Lamberti riesce a formarne un’altra, “Reggio Normale”, dopo aver completato quella del Polo Civico, mentre per Pazzano c’è solo quella del suo movimento, “La Strada”.

A tal proposito, ci sono dei dati importanti da evidenziare. Le liste sono, in totale, 21, un numero mai così basso dal 2002, ben 24 anni fa, quando vinse Giuseppe Scopelliti dopo la stagione di Italo Falcomatà. Dalla tornata successiva, il 2007, il numero di candidati Sindaco, liste e candidati al Consiglio è stato sempre più alto, molto più alto. Alle ultime, nel 2020, addirittura 9 candidati, 31 liste e ben 914 candidati al Consiglio, un record! Oggi i candidati, le liste e i candidati in Consiglio sono di meno, e anche di molto, alla faccia di chi si lamenta dei troppi candidati. Per la precisione i candidati sono 665, un numero di molto inferiore a quello di sei anni fa.

Per quanto riguarda i candidati Sindaco, da evidenziare anche l’assenza di Pino Siclari, nelle ultime quattro tornate – cioè dal 2007 – sempre candidato Sindaco. Per la prima volta negli ultimi 19 anni, ha deciso di non scendere più in campo personalmente, riducendo dunque il campo a soli quattro candidati. Di seguito il resoconto completo con i nomi di tutte le liste e i rispettivi candidati al Consiglio Comunale.

Candidato Sindaco Francesco Cannizzaro (12 liste)

Forza Italia

logo forza italia

  1. Antonino Maiolino detto Tonino
  2. Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea
  3. Antonino Zimbalatti detto Nino
  4. Vincenzo Albanese
  5. Concettina Battaglia detta Cetty
  6. Silvia Callegari
  7. Antonia Caracciolo
  8. Domenico Francesco Cozzupoli
  9. Giovanna D’Agostino
  10. Giuseppe Eraclini
  11. Maria Carmela Federico detta Marika
  12. Francesca Laura Ferrara
  13. Tiziana Eleonora Filocamo
  14. Pasquale Imbalzano
  15. Rocco Lascala
  16. Eleonora Macheda
  17. Fabienne Marino
  18. Sonia Morabito
  19. Santa Agata Rosaria Multari detta Santa
  20. Maria Daniela Musarella
  21. Antonio Paolillo
  22. Paolo Paviglianiti
  23. Santa Pellicano
  24. Francesca Pizzi
  25. Carmen Polito
  26. Antonia Postorino detta Antonella
  27. Teresa Praticò
  28. Maria Quartarone
  29. Fortunata Raffa
  30. Concetta Romeo
  31. Rosamaria Sorrenti
  32. Bruno Zappia

Fratelli d’Italialogo fratelli d'italia

  1. Marino Demetrio
  2. Rulli Guido
  3. Abate Demetrio
  4. Aiello Simona
  5. Alampi Michela
  6. Barbaro Antonino
  7. Bilardi Giuseppe
  8. Bonsignore Giuseppina Emanuela
  9. Borzumati Vittoria
  10. Caccamo Debora
  11. Calafiore Ramona Angela
  12. Dattola Luigi
  13. De Blasio Daniela
  14. Fazio Antonino Carlo
  15. Germanò Francesco
  16. Guarnaccia Giuseppe
  17. Latella Riccardo
  18. Malaspina Nicola Antonio
  19. Mangano Serena Antonia
  20. Morace Marcello
  21. Nasso Ivano
  22. Nesci Giuseppe
  23. Nucera Daniela Fortunata
  24. Palumbo Roberta
  25. Politi Valerio
  26. Postorino Federica
  27. Praticò Natale
  28. Presentino Erminia detta Romanella
  29. Ravenda Francesca
  30. Romeo Giulia
  31. Schiavone Laura Fausta
  32. Siclari Domenico

Legalogo lega

  1. Caridi Antonino (detto Nino)
  2. De Biasi Giuseppe
  3. Neri Armando
  4. Campolo Carmelo
  5. Squillaci Antonino Vincenzo
  6. Ieracitano Maria
  7. Marcianò Francesco
  8. Nucera Maria (detta Mariella)
  9. Sidari Domenico
  10. Condemi Antonia
  11. Spanò Cosimo Maria Vittorio
  12. Tripepi Romana
  13. Galtieri Tito Francesco
  14. Casile Anna Maria
  15. Condello Maria
  16. Ravese Cinzia Maria Carmela
  17. Tramontana Sara Grazia
  18. Quattrone Giuseppe
  19. Sorgonà Alessandro (detto Sascha) (detto Sasca)
  20. Foro Teresa
  21. Calabrò Salvatore
  22. Nicolò Domenica (detta Nicky)
  23. Noto Domenico Maria
  24. Siviglia Caterina
  25. Grenzi Martina
  26. Comberiati Vittoria
  27. Colica Vanessa
  28. Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (detta Erminia)
  29. Saraceno Laura
  30. Posca Antonia Natascia
  31. Mercuri Iolanda
  32. Zoccali Mila

Reggio FuturaLOGO REGGIO FUTURA

  1. Mariano Barbalace
  2. Daniela Aliquò
  3. Bruno Bagnato
  4. Franco Barillà
  5. Rocco Basile
  6. Mariateresa Battaglia
  7. Giuseppe Branca
  8. Antonino Caratozzolo
  9. Valentina Caravello
  10. Luigi Catalano
  11. Marialuisa Curatola
  12. Antonino De Girolamo
  13. Saveria (detta Serenella) Fraschini
  14. Antonella Girasole
  15. Filomena (detta Mena) Iatì
  16. Nicola Maria Ilacqua
  17. Massimo Labate
  18. Saverio Laganà
  19. Francesco Mandaglio
  20. Gaetano Massara
  21. Maristella Milone
  22. Nadia Nicolò
  23. Giovanni Palermo
  24. Marco Parisi
  25. Rosa Ricciardi
  26. Daniele Romeo
  27. Giovanni Sanfilippo
  28. Sabrina Sorbo
  29. Donatella Sicari
  30. Vincenzo Surace
  31. Margherita Tripodi
  32. Mariella Vizzari

Noi Moderatilogo noi moderati

  1. Cardia Mario
  2. Carere Laura
  3. Cicciù Domenico
  4. Colazza Barbara
  5. Corsaro Rosario
  6. Dalmazio Maria Paola
  7. D’Ascoli Giuseppe (detto D’Ascola)
  8. David Ugo
  9. Diodati Nela Petruta (detta Maria)
  10. Falduto Caterina Francesca
  11. Falduto Simona Ferdinanda
  12. Galluccio Rosario
  13. Germanò Michela
  14. Luppino Antonio
  15. Maione Erica Norina
  16. Malavenda Liliana
  17. Marrapodi Silvana
  18. Morabito Antonino
  19. Morabito Pasquale
  20. Musarella Alessia
  21. Nucera Giuseppina (detta Giusy Nucera)
  22. Paris Nicola
  23. Pellicanò Pasquale Emmanuel
  24. Scafaria Maria Luisa
  25. Sculli Giuseppe
  26. Sgrò Valeria
  27. Sofi Giuseppe
  28. Surace Domenica
  29. Tamiro Angela Lucia
  30. Tripodo Alessandro
  31. Venezia Fabiana
  32. Vitagliano Mariapia

Azionelogo azione

  1. Ambroggio Pasquale
  2. Biacca Lidia
  3. Califano Gianluca
  4. Crea Fabrizio
  5. Cutrupi Vanessa
  6. Cuzzola Maria
  7. Delfino Vincenzo Gianluca
  8. Douraibi Naima
  9. Ferlito Rosanna Emilia
  10. Ficara Alessia
  11. Foti Luigi Davide
  12. Furuli Annunziata
  13. Giaceli Cosimo
  14. Guarna Maria Pia Antonella
  15. La Cava Andrea Benito
  16. Lombardo Giuseppe
  17. Malara Andrea
  18. Marcianò Maria (detta Mariella)
  19. Meduri Diego
  20. Messina Claudia Enrica
  21. Minoliti Domenico
  22. Morabito Antonella
  23. Oprea Doina Cleopatra
  24. Pangallo Carmelina (detta Carmen)
  25. Placido Maria Angela
  26. Riso Anna Maria
  27. Romeo Raffaella
  28. Spanò Francesco
  29. Stillisano Angelina
  30. Stillitano Leandra
  31. Tomasello Maria

DC – UDCudc e dc logo

  1. Perrone Rosa Maria detta Rosy
  2. Bonfiglio Giulia
  3. Cardone Grazia Antonia
  4. Caristena Giuseppe
  5. Cianfano Martina
  6. Cimarosa Anna
  7. Clememo Vittorio
  8. Cordova Domenico Giovanni Bruno
  9. D’Amico Salvatore
  10. Gallo Gianluca
  11. Germanò Francesco
  12. Iaria Letizia
  13. Labozzetta Giancarlo
  14. Lascala Rosa Maria
  15. Mangiola Antonino Giuseppe
  16. Marino Danilo Antonio
  17. Neri Mani
  18. Nicolò Giuseppe
  19. Nucera Paolo
  20. Palumbo Danila Roberta
  21. Pirillo Giuseppina
  22. Rizzotto Annunziato
  23. Romano Maddalena
  24. Rosselli Antonio
  25. Sapone Antonio
  26. Sarica Giovanna Maria
  27. Veccia Rosa detta Rosilita
  28. Zagarella Paolo
  29. Zindato Giovanna
  30. Crupi Fabio
  31. De Caridi Aldo

Alternativa Popolarelogo alternativa popolare

  1. Ripepi Massimo Antonino
  2. Andidero Ersilia
  3. Barcella Giovanna
  4. Bisacchi Elena
  5. Boz Antonella Angela Mara
  6. Caristi Giovanna Miriam
  7. Chirico Teresa
  8. D’Aguì Patrizia
  9. De Paoli Emilio Francesco
  10. Drommi Antonia Grazia
  11. Falcomatà Bruno
  12. Ferro Maria Giovanna, detta Vania
  13. Filocamo Eleonora
  14. Gatto Paolo
  15. Iaconis Carmela, detta Carmen
  16. Imbalzano Emiliano
  17. Isabella Margherita Simona
  18. Leo Vincenzo Roberto
  19. Logoteta Danila
  20. Mallamace Elisa Maria
  21. Mancini Gaia
  22. Marino Bruno
  23. Minniti Michaela Claire
  24. Perni Antonio
  25. Principato Angela Irene
  26. Romeo Maria Letizia
  27. Scaramozzino Maria
  28. Scopelliti Paolo
  29. Stillittano Francesco
  30. Tramontana Emilio
  31. Trapani Francesco
  32. Zappia Letterio, detto Lillo

Reggio Protagonistalogo lista civica reggio protagonista

  1. Azzarà detto Nuccio Annunziato
  2. Albanese Maurizio
  3. Calabrò Maria Antonina
  4. Caracciolo detto Mimmo Domenico
  5. Caravelli Attilio
  6. Cianciolo Erminio
  7. Cutrupi Domenico
  8. Cuzzola Antonino
  9. Di Bella Giovanni
  10. Falduto Manila
  11. Gaeta detta Enza Vincenza
  12. Garozzo Giuseppe
  13. Gullì Anthony
  14. La Cava Valentina
  15. Laboccetta Gaetano
  16. Maksymenko detta Mila Liudmyla
  17. Mangiola Gianluca
  18. Martino Ilenia
  19. Martorano Sabrina
  20. Mazzucca Marcella
  21. Morace Alfredo
  22. Musolino Annamaria
  23. Nicolò Giovanni
  24. Pinto Giuseppe
  25. Pirrello Stefania
  26. Porcino Consolato
  27. Romeo Antonino Pietro
  28. Siciliano detta Titty Concettina
  29. Sottilaro Elisa Lucrezia
  30. Triolo detto Gigi Gianluigi
  31. Tripodi Antonio
  32. Zoccali Carmen

Cannizzaro Sindacologo cannizzaro sindaco

  1. Manuela Iatì
  2. Fortunato Altomonte detto “Dino”
  3. Vincenzo Barillà
  4. Giovanna Barreca
  5. Francesco Basile Rognetta
  6. Paolo Bilardi
  7. Angela Campolo
  8. Rocco Chizzoniti
  9. Fabio Giuseppe Colella
  10. Domenico Comandè
  11. Pasquale Crucitti
  12. Amelia Eva Cugliandro
  13. Nicola Zera Falduto
  14. Angela Maria Federico
  15. Caterina Giustra
  16. Grazia Iracà
  17. Lucio Masottini
  18. Francesco Malara detto Ciccio
  19. Antonino Maria Marcianò detto Nino
  20. Mattea Angela Marino detta Angela
  21. Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara
  22. Rosanna Melissari
  23. Vittorio Messineo
  24. Claudia Modafferi
  25. Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo
  26. Francesca Moscato
  27. Antonino Alessandro Neri detto Nino
  28. Filomena Priolo detta Emy
  29. Consolata Putortì
  30. Bruno Siclari
  31. Antonia Ventura
  32. Stefano Maria Vilasi

Insieme si puòlogo insieme si può

  1. Altobruno Giuseppe
  2. Argentino Giovanna detta Mazzitelli
  3. Barbaro Giuseppe
  4. Bellantoni Filippo
  5. Buda Greta
  6. Cannistrà Maria Chantal
  7. D’Amico Sebastiano detto Nuccio
  8. Falcone Adelaide Maria
  9. Femia Maria Teresa
  10. Giglio Mario
  11. Giordano Luigi
  12. Giovannini Olga Tiziana
  13. Guarnaccia Aurelio Nicola
  14. Lento Ilenia
  15. Marcianò Rocco
  16. Musicò Carolina
  17. Nunnari Roberta
  18. Pitasi Carmine Miriam
  19. Placanica Antonio Fabio
  20. Recupero Francesco detto Franco
  21. Santagati Valentina
  22. Scuncia Giuseppe detto Jo
  23. Serio Fortunato Oronzo detto Nanà
  24. Siviglia Mario
  25. Tigani Azzurra
  26. Tripodi Angela Carmela
  27. Tripodi Domenico detto Mimmo
  28. Tripodi Simona detta Simona
  29. Vigilante Nadia Teresa
  30. Vadalà Antonino detto Nino
  31. Zarà Concetta

Ogni giorno Reggio Calabrialogo ogni giorno reggio calabria

  1. Alampi Consolato
  2. Azzarà Antonino
  3. Biondo Angela Maria
  4. Crucitti Antonio
  5. Cugliandro Antonia
  6. D’Agostino Domenico
  7. D’Aguì Antonio
  8. Demaio Valentina
  9. Eboli Stefania
  10. Errante Antonio
  11. Focà Martina Maria Angela
  12. Franco Adelina
  13. Iannò Julia detta Giulia
  14. Ielo Giuseppe
  15. Irrera Amelia
  16. Labate Giulia
  17. Laganà Demetrio
  18. Lentini Umberto Leonardo
  19. Lopresti Maria Gabriella
  20. Mallamaci Francesco
  21. Mammolenti Giorgio
  22. Mileto Antonino
  23. Modafferi Marco
  24. Napoli Patrizia
  25. Nicolò Briggida
  26. Sgrò Andrea Pio
  27. Stelitano Caterina Cecilia
  28. Tamiro Carla
  29. Trunfio Santo
  30. Viglianisi Raffaella
  31. Zagarella Francesco
  32. Zagari Maria Vincenza

Candidato Sindaco Domenico Battaglia (6 liste)

Partito Democraticologo partito democratico (2)

  1. Rositani Maria Antonietta
  2. Amaddeo Maria
  3. Ardito Anna Maria Pia
  4. Arfuso Francesco
  5. Azzarà Margherita
  6. Barreca Francesco Orlando detto Franco
  7. Bellini Maria
  8. Borruto Valeria
  9. Briante Anna Maria
  10. Brunetti Paolo
  11. Caminiti Carmela
  12. Costantino Francesca
  13. Diano Roberto
  14. Fiumara Aida
  15. Greco Annamaria
  16. Ielo Irene Patrizia
  17. Lacaria Manuela
  18. Mafrici Simona
  19. Malara Marcantonino detto Nino
  20. Marino Giuseppe
  21. Marra Vincenzo
  22. Martino Angela
  23. Megale Eleonora Maria Pia
  24. Minniti Emilio
  25. Modafferi Giovanna
  26. Monticelli Christine detta Romeo
  27. Neto Nicola
  28. Nucera Lucia Anita
  29. Quattrone Vincenza
  30. Ruvolo Antonio
  31. Triolo Giuseppe
  32. Versace Carmelo

La Svoltalogo la svolta

  1. Nicola Alati
  2. Giovanni Bova
  3. Claudia Brinzea
  4. Tiziana Bumbaca
  5. Filippo Burrone
  6. Veronica Capone
  7. Leandro Campicelli (detto Cupido)
  8. Antonino Chirico (detto Nino)
  9. Emilia Tiziana De Stefano
  10. Giorgio Falcomatà
  11. Angela Falcone
  12. Paolo Foti
  13. Francesco Paolo Gatto
  14. Irene Michelle Gurnari
  15. Rania Hanoun
  16. Antonina Mafrici
  17. Antonia Desiree Masuero
  18. Giovanni Minniti
  19. Claudia Montalto
  20. Roberta Morabito
  21. Rosanna Morabito
  22. Martina Moschera
  23. Monica Nucera
  24. Carmosina Palumbo (detta Carmen)
  25. Domenica Pirilli
  26. Assunta Pustorino (detta Susy)
  27. Maria Ranieri
  28. Carmelo Romeo
  29. Antonia Serra
  30. Chiara Tomasello
  31. Marco Vitale
  32. Iolanda Votano

Casa Riformistalogo casa riformista

  1. Domenico Aricò
  2. Maria Antonia Barreca
  3. Santo Bongani
  4. Piero Borghetti
  5. Paola Borzumati
  6. Giulia Cotroneo
  7. Domenica Criaco
  8. Giuseppe Cuzzocrea (detto Pino)
  9. Enrico Errigo
  10. Raffaele Falcomatà
  11. Damaride Galesi
  12. Isidoro Giardiniere
  13. Giuseppe Giordano
  14. Maria Stella Ielo
  15. Antonio Le Pera
  16. Angeòla Libri
  17. Loredana Francesca Lombardo
  18. Martina Mauro
  19. Fortunata Valeria Neri
  20. Giovanna Pratticò
  21. Filippo Quartuccio
  22. Giovanni Francesco Raffa
  23. Valentina Rappoccio
  24. Carmela Scordo
  25. Pasquale Danilo Spinella
  26. Ilaria Surace
  27. Maria Laura Timone
  28. Agata Domenica Trunfio
  29. Francesca Zaccone
  30. Giuseppa Tomo
  31. Mario Ronnie Van Beuge (detto Mario Van)
  32. Antonia Manuela Mesiano

Alleanza Verdi SinistraAlleanza Verdi Sinistra AVS logo

  1. Antonino Amodeo (detto Nino)
  2. Dario Baccellieri
  3. Tiziana Raffaella Biondi
  4. Maria Pia Callea
  5. Giuseppe Cantarella
  6. Massimo Cogliandro
  7. Federica Corasaniti
  8. Anna Cristofaro
  9. Filomena Crucitti (detta Menita)
  10. Demetrio Delfino
  11. Gaetana Distefano (detta Silvana)
  12. Danilo Emo
  13. Dionisia Falzea
  14. Barbara Foti
  15. Patrizia Maria Paola Luciana Eletta
    Gambardella
  16. Maria Guarnaccia
  17. Elena Maria Antonietta lacopino
  18. Danilo Lampasi
  19. Francesco Le Pera (detto Franco)
  20. Laura Marchetti
  21. Emmanuela Antonia Marcianò (detta
    Emma)
  22. Maria Grazia Marrapodi
  23. Antonino Massara (detto Tommy)
  24. Orazio Modafferi
  25. Caterina Sorina Muraca
  26. Maria Antonella Politi
  27. Gerardo Pontecorvo
  28. Antonino Santisi
  29. Anna Sismo
  30. Ippolita Veltre
  31. Donatella Zadera
  32. Clara Zaffino

Resetlogo reset

  1. Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
  2. Fortunato Barbaro (detto Nanni)
  3. Laura Bertullo
  4. Felicia Immacolata Bova
  5. Maria Cristina Caridi
  6. Francesco Catalano
  7. Fortunato Cucinotta
  8. Maria De Carlo
  9. Angelina De Salvo
  10. Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
  11. Santina Alessandra Del Gange
  12. Silvia D’Urso
  13. Giuseppe Foti
  14. Vanessa Gattuso
  15. Silvia Giandoriggio
  16. Maria Stella Granillo
  17. Domenico Iaria
  18. Mirella Francesca Ierace
  19. Giovanni Latella
  20. Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
  21. Fabio Mafrica
  22. Antonio Malara (detto Totò)
  23. Giada Andrea Pavone
  24. Francesco Poto
  25. Maria Annunziata Romeo
  26. Debora Scopelliti
  27. Giuseppa Scrivo
  28. Saverio Silva
  29. Ana Silang
  30. Ranjit Singh
  31. Filippo Sorgonà
  32. Fabio Vazzana

Battaglia Sindacologo battaglia sindaco

  1. Atepi Carmela
  2. Barillà Pietro
  3. Caserta Valeria
  4. Casile Claudio Salvatore
  5. Chiriatti Lidia Deborah
  6. Cotroneo Gabriella
  7. Falcone Giuseppe
  8. Geracitano Massimo
  9. Laganà Ludovica
  10. Laurendi Gianfranco
  11. Lazri Marlos
  12. Liotta Antonino (detto Nino)
  13. Maisano Fortunato
  14. Malara Carmelo
  15. Maraffa Maria
  16. Marra Giuseppe
  17. Marra Pasquale Filippo
  18. Nucara Francesco
  19. Nucera Antonia
  20. Palma Pietropaolo (detto Pierpaolo)
  21. Pelle Elena
  22. Perpiglia Antonio
  23. Pezzuto Giulia
  24. Pulitanò Marianna Valentina
  25. Quattrone Andrea
  26. Scilla Francesca
  27. Sembianza Giulia
  28. Tiziano Francesca
  29. Tomba Fabiana
  30. Tornese Donatella
  31. Tramontana Giovanni (detto Gianni)
  32. Violi Lidia

Candidato Sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo (2 liste)

Polo Civico – Cultura e legalitàpolo civico logo

  1. Tuccio Luigi
  2. Montella Umberto
  3. Palmeri Salvatore
  4. Bova Filippo
  5. Spanò Maria
  6. Albanese Santo Michele
  7. Amato Giada
  8. Andidero Pasquale
  9. Benestare Antonio
  10. Bonanno Luisa
  11. Calipari Mario
  12. Campolo Maria Luisa
  13. Canale Francesca
  14. Cara Simona
  15. Caridi Giovanna
  16. Cervino Antonino
  17. Cortese Andrea
  18. Denisi Paolo
  19. Dieni Dario
  20. El Assali Mouad (detto Momo)
  21. Gafà Lucia
  22. Grilletto Gualtiero
  23. Mammoliti Vincenzo
  24. Mazza Laboccetta Antonio
  25. Modafferi Giuseppe Francesco (detto Peppe)
  26. Nicolò Giada
  27. Pavia Santo
  28. Praticò Carlo
  29. Priolo Miriam
  30. Romeo Alessia
  31. Rosace Maria Paola
  32. Valenti Rosita

Reggio Normalelogo reggio normale

  1. Rosa Maria Alessio
  2. Demetrio Aricò
  3. Gabriella Bardo
  4. Domenica Caia
  5. Maria Giulia Cara
  6. Irish Jade Carle
  7. Francesco Chirico
  8. Santina Chirico
  9. Irene Cocuzza
  10. Assunta Caterina Curcio
  11. Fabrizio D’Alessandro
  12. Lucia Giuseppina De Vita
  13. Giuseppe Dieni
  14. Paul Nepo Jay Gonzalès
  15. Ornella Doriana Laura Manferoce
  16. Barbara Marra
  17. Francesco Pancaro
  18. Alessandro Panetta
  19. Antonino Pratesi
  20. Giuseppe Pulvirenti
  21. Marco Sgrò
  22. Santino Soda
  23. Marco Spanò
  24. Maria Pia Turiano
  25. Angela Vazzana
  26. Maria Cristina Vazzana
  27. Giuseppe Votano
  28. Natale Zerbi

Candidato Sindaco Saverio Pazzano (1 lista)

La Stradala strada logo

  1. Andidero Giuseppe Demetrio (detto Nuccio)
  2. Arminio Maria
  3. Boschi Simona
  4. Campanella Chiara
  5. Campolo Antonio (detto Lello)
  6. Carricato Flavia Assunta
  7. Cartella Barbara
  8. Cartisano Giovanni Paolo
  9. Catanese Antonino (detto Nino)
  10. Chirico Rosa, detta Rosy
  11. Cortese Agostino
  12. De Stefano Ornella Santa Aurora
  13. Fontanelli Giovanna
  14. Fotia Daniele
  15. Guarniera Livia
  16. Lenzi Zaira Viviana
  17. Lia Francesco (detto Ciccio)
  18. Libri Domenico, detto Mimmo
  19. Malara Valeria
  20. Martino Lorenzo Pio Massimo
  21. Nunnari Dario Pietro
  22. Orlando Salvatore
  23. Palumbo Fabio Domenico
  24. Parisi Maria Lucia
  25. Pensabene Pasquale
  26. Pensabene Serena
  27. Pontari Giuseppina (detta Pinella)
  28. Praticò Antonello
  29. Schipani Paola Maria
  30. Scordino Valentino
  31. Spinella Serenella (detta Gaia)
  32. Tripodi Francesco
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