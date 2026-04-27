Messina, Siracusano risponde a Basile e De Luca: “io scusarmi? Siamo al paradosso” | VIDEO

La polemica tra Federico Basile e Matilde Siracusano si intensifica, con il sottosegretario del Governo Meloni che ha risposto con fermezza alle parole del candidato di Sud chiama Nord. Secondo Basile, Siracusano sarebbe stata “l’accompagnatrice di Scurria nei salotti romani”, una dichiarazione che il sottosegretario ha definito come un attacco sessista e offensivo. La vicenda ha suscitato reazioni a catena, tra cui quella di Cateno De Luca, che ha espresso solidarietà a Basile, criticando aspramente il politico forzista.

La risposta di Matilde Siracusano alle accuse di Basile

Matilde Siracusano non ha tardato a rispondere alle dichiarazioni di Federico Basile. Secondo il candidato sindaco di Sud chiama Nord, il suo intento non era quello di offendere il sottosegretario. Siracusano, in un video che riportiamo in evidenza, ha affermato: “alla fine il paradosso è che secondo loro dovrei scusarmi io. Ormai siamo alla fantascienza”.

La politica a Messina tra polemiche e accuse

Questo scambio di accuse e risposte si inserisce in un quadro politico messinese sempre più teso in vista delle prossime elezioni comunali. Le dichiarazioni di Basile, Siracusano e De Luca riflettono le divisioni interne alla politica locale, con ognuno che cerca di difendere la propria visione e il proprio operato di fronte alle critiche degli avversari.