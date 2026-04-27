Messina, De Luca difende Basile: “solidarietà contro la strumentalizzazione di Siracusano, basta con stronzate”

Cateno De Luca, noto per le sue dichiarazioni forti e spesso provocatorie, ha espresso pubblicamente la sua solidarietà a Federico Basile, candidato sindaco di Messina, dopo le polemiche scaturite da una dichiarazione resa dall’ex primo cittadino e le accuse di sessismo mosse dal sottosegretario Matilde Siracusano. De Luca ha definito l’atteggiamento della Siracusano un “vile atto di strumentalizzazione” e ha sottolineato la sua vicinanza a Basile in un momento delicato della sua campagna elettorale.

La risposta di Cateno De Luca: solidarietà e difesa di Basile

Cateno De Luca ha voluto esprimere il suo pieno sostegno a Federico Basile. Nella tradizionale diretta social mattutina, De Luca ha dichiarato: “esprimo la mia più convinta solidarietà nei confronti di Basile per il vile atto di strumentalizzazione e di vittimismo 4.0 architettato dal sottosegretariato Siracusano”.

Il ruolo di “accompagnatore” e le accuse di sessismo

Nel corso del video, Cateno De Luca ha spiegato il contesto in cui sono avvenuti gli episodi che hanno scatenato la polemica. “Quando vengono dei sindaci a Palermo io li accompagno nei vari assessorati svolgo il ruolo di accompagnatore. Altro che sessismo”, ha dichiarato De Luca, cercando di fare chiarezza sul significato della frase che ha scatenato il dibattito. De Luca ha poi aggiunto: “se Scurria va a Roma e là Siracusano lo accompagna nei vari ministeri sta svolgendo il ruolo di accompagnatrice”, tentando di ridimensionare la questione e di portare l’attenzione sulla natura istituzionale degli incontri.

Le accuse di “contaminazione”

Nel suo intervento, Cateno De Luca non ha risparmiato critiche nei confronti di Siracusano, accusandola di essere influenzata da un “personaggio” che, a suo dire, ha compromesso la sua figura politica. De Luca ha lanciato una dura stoccata, dicendo: “Matilde inventati un’altra stronzata per cortesia non ti fare contaminare del personaggio che ti sei messo nello stato di famiglia”.