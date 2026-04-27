Messina, Basile risponde a Siracusano: “accusa di sessismo infondata”

Federico Basile, candidato sindaco di Messina, ha risposto pubblicamente alle accuse mosse dal sottosegretario Matilde Siracusano riguardo a una sua dichiarazione che è stata interpretata da alcune parti come sessista. La vicenda è scoppiata a seguito di un video fatto girare da Siracusano. Basile, con un tono deciso e fermo, ha voluto chiarire il suo punto di vista, ribadendo la sua posizione riguardo alla frase contestata e al valore dei messaggi che cerca di trasmettere alla propria famiglia e alla comunità.

Basile respinge ogni accusa di sessisto

“Parlo da uomo e da padre: ho una figlia e un figlio e ogni giorno cerco di trasmettere loro valori chiari. Per questo, certi messaggi, così come vengono riportati, sono lontani da ciò che sono e da ciò che insegno. Chi ha ascoltato – e riascolterà – la puntata può comprendere bene il senso della frase, che era riferita al fatto che la Siracusano e Scurria erano reduci da un tour di incontri nei Ministeri romani che loro stessi hanno documentato con foto e video. Ritengo scorretto strumentalizzare una frase decontestualizzandola per costruire una narrazione distante dal mio modo di essere. Respingo con fermezza ogni allusione sessista, non appartiene al mio linguaggio ed ai miei valori”, rimarca Basile.