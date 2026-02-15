Viola-Castellaneta, Fiusco: “la chiave è stata la difesa. Pubblico? La città ha voglia di vederci giocare”

“È stata una gara intensa, giocata su ritmi altri, sulla frenesia, siamo stati bravi a evitare di andare su di giri e abbiamo portato la partita a casa con un po’ di difesa. Il pubblico cresce, è bello, dopo una striscia di vittorie c’è sempre più calore e la città ha voglia di vederci giocare. All’andata eravamo un’altra squadra, abbiamo fatto due sconfitte di fila, siamo in una striscia positiva“. È l’analisi di Simone Fiusco nel post gara di Viola-Castellaneta.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sull’ottima prova della ripresa, nella quale gli ospiti sono rimasti a 8 e 9 punti, Fiusco ha dichiarato: “dal secondo tempo abbiamo alzato l’intensità difensiva, abbiamo segnato in occasioni di contropiede, abbiamo allungato il gap, la chiave è stata l’intensità difensiva e la voglia messa nel secondo periodo“.

Sulla prova di gruppo, Fiusco ha spiegato: “vittoria da super squadra. Agbortabi nelle piccole cose, un rimbalzo difensivo o una difesa dura, ha portato energia. Tutti possiamo dare una mano e continuare a divertici“.