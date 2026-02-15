Un girone dopo, è un’altra Viola! Vittoria autoritaria su Castellaneta e primato blindato | FOTO

La Viola sfida Castellaneta per difendere il primato: la diretta del match dal PalaCalafiore

  • Vanni Laquintana
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Leonardo Marini
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Viola-Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Barreca Redel
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Viola-Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mattia Zampa
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Maurizio Marino e Versace
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Presidente Carmelo Laganà
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Tifosi Viola PalaCalafiore
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Simone Fiusco
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Marco Laganà
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Coach Cadeo
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Mattia Zampa
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Viola-Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Elias Donati
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Viola-Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Viola-Castellaneta
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Manu Fernandez
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
/

Un primato guadagnato con le unghie e con i denti, da difendere a tutti i costi a suon di vittorie. La Viola è finalmente in testa e, adesso, tutte proveranno a farla cadere. Il distacco è minimo dalle inseguitrici, ogni vittoria pesa più dei due punti incamerati. Partita delicatissima: al PalaCalafiore arriva Castellaneta, talentuosa e un po’ incostante, già vincitrice all’andata. Ma era un’altra Viola.

AGGIORNAMENTI
  • 15 Feb 2026 | 19:44

    Fine 4° QT - La Viola vince 80-54

    Ultimi 10 minuti di gioco, la Viola è avanti 69-45. Marini realizza, sono 11 per lui (71-45). Contini risponde da sotto (71-47). Mancano 6 minuti, Viola saldamente avanti. Zampa va in lunetta: 1/2 (72-47). Agbortabi realizza (74-47). Antisportivo a Fiusco: in lunetta Postigo, sbaglia il primo libero, dentro il secondo (74-48).

    Tamulis in lunetta, con canestro valido dopo consulto arbitrale: libero extra fuori (74-50). Mancano 4 minuti. Realizza Fiusco (76-50). Rimbalzo offensivo e 2 punti: finalmente, Marangon! (78-50). Dentro Ripepi e Marinelli per gli ultimi 2 minuti e 11 secondi di gara, grandi applausi dal PalaCalafiore. Spina Diana realizza (78-52).

    Postigo fa 2/2 (78-54). Rimbalzo offensivo e 2 per Marangon (80-54). Rischia di cadere il PalaCalafiore sul buzzer beater di Ripepi da campo a campo, primo ferro e out… finisce qui!

  • 15 Feb 2026 | 19:21

    Fine 3° QT - Viola avanti 69-45

    Si torna sul parquet. Primi 2 per Marini, come a inizio gara (49-37). Ojo in lunetta: 1/2 (49-38). Diaz realizza (49-40). Marini realizza, risponde Ojo (51-42). Ojo in luneta: 1/2 (51-43). Gran giro palla della Viola, tripla di Clark (54-43). Altro grande giro palla della Viola, Laquintana pescato dalla parte opposta, tripla! (57-43). Ojo realizza (57-45).

    Marini in lunetta: 0/2. Fernandez si scambia con il lungo, riceve in post e scarica fuori, modello Jokic, ma fa il play e gli stacca parecchi kg e cm: tripla di Laquintana a chiudere (62-45). Fiusco realizza, Castellaneta non c’è più. Time-out ospite (64-45). Fiusco si butta dentro, doppio contatto, sottomano e 2 punti (66-45). Agbortabi sulla sirena, con fallo: libero extra dentro (69-45).

  • 15 Feb 2026 | 18:47

    Fine 2° QT - Viola avanti 47-37

    Inizia il secondo quarto di gara. Fiusco si butta dentro: 2 in layup (25-17). Tripla di Clark! (28-17). Postigo realizza (28-19). Diaz in lunetta: 2/3 (28-21). Agbortabi realizza (30-21). Transizione veloce della Viola, da campo a campo, realizza Fiusco (32-21). Buona difesa della Viola, Fiusco dall’altra parte realizza e costringe Castellaneta al time-out (34-21).

    D’Apice in lunetta: 2/2 (34-22). Clark accelera, 2 in layup, sono 10 per lui (36-23). D’Apice ben contenuto, la palla gli resta lì: 2 punti (36-25). Laganà subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (38-25). Ojo fa 1/2 dalla lunetta (38-26). Laquintana in contropiede, tutto facile: 2 punti (40-26). Spina Diana subisce fallo su tripla e va in lunetta: 1/3 (40-27). Zampa, catch and shoot, ‘pistolero’ verso la panchina (43-27). D’Apice realizza (43-29).

    Laquintana subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (45-29). Circus shot di Buono che si inventa una virata, con fallo e layup al tabellone: tutto perfetto, libero extra dentro (45-33). Maresca in lunetta: 2/2, deve sbloccarsi Edo (47-33). Contini realizza (47-35). Postigo da sotto (47-37). Agbortabi in lunetta: 0/2. Si va all’intervallo lungo sul 47-37.

  • 15 Feb 2026 | 18:20

    Fine 1° QT - Viola avanti 23-17

    Si comincia! Si parte con Marini da sotto, primi 2 neroarancio. Pareggia i conti Ojo (2-2). D’Apice allunga per Castellaneta (2-4). Fernandez non trova lo scarico e si mette in proprio: tripla (5-4). Quattro punti in successione per Laquintana, sempre mortifero in penetrazione (9-4). Accorcia Buono che subisce anche fallo: libero extra dentro (9-7). Laquintana realizza (11-9). Tripla di Marini! (14-9).

    Laquintana, canestro valido per interferenza ospite (16-9). Castellaneta costretta al time-out. Ojo in lunetta: 1/2 (16-10). D’Apice accorcia (16-12). Tripla di Clark (19-12). Primi 2 per Laganà (21-12). A Clark risponde Ojo (23-14). Tripla di Contini, accorcia Castellaneta (23-17). Marangon in lunetta: 0/2, diciamo 0/3 visto che ha dovuto ribattere il secondo libero, sente la pressione del nuovo palazzetto l’ex Barcellona, appena arrivato, niente primo punto in maglia neroarancio. Finisce qui il primo quarto.

Leggi altri articoli di News