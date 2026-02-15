Un girone dopo, è un’altra Viola! Vittoria autoritaria su Castellaneta e primato blindato | FOTO

Un primato guadagnato con le unghie e con i denti, da difendere a tutti i costi a suon di vittorie. La Viola è finalmente in testa e, adesso, tutte proveranno a farla cadere. Il distacco è minimo dalle inseguitrici, ogni vittoria pesa più dei due punti incamerati. Partita delicatissima: al PalaCalafiore arriva Castellaneta, talentuosa e un po’ incostante, già vincitrice all’andata. Ma era un’altra Viola.

AGGIORNAMENTI Fine 4° QT - La Viola vince 80-54 Ultimi 10 minuti di gioco, la Viola è avanti 69-45 . Marini realizza, sono 11 per lui (71-45). Contini risponde da sotto (71-47). Mancano 6 minuti, Viola saldamente avanti. Zampa va in lunetta: 1/2 (72-47). Agbortabi realizza (74-47). Antisportivo a Fiusco: in lunetta Postigo, sbaglia il primo libero, dentro il secondo (74-48). Tamulis in lunetta, con canestro valido dopo consulto arbitrale: libero extra fuori (74-50). Mancano 4 minuti. Realizza Fiusco (76-50). Rimbalzo offensivo e 2 punti: finalmente, Marangon! (78-50). Dentro Ripepi e Marinelli per gli ultimi 2 minuti e 11 secondi di gara, grandi applausi dal PalaCalafiore. Spina Diana realizza (78-52). Postigo fa 2/2 (78-54). Rimbalzo offensivo e 2 per Marangon (80-54). Rischia di cadere il PalaCalafiore sul buzzer beater di Ripepi da campo a campo, primo ferro e out… finisce qui!

Fine 3° QT - Viola avanti 69-45 Si torna sul parquet. Primi 2 per Marini, come a inizio gara (49-37). Ojo in lunetta: 1/2 (49-38). Diaz realizza (49-40). Marini realizza, risponde Ojo (51-42). Ojo in luneta: 1/2 (51-43). Gran giro palla della Viola, tripla di Clark (54-43). Altro grande giro palla della Viola, Laquintana pescato dalla parte opposta, tripla! (57-43). Ojo realizza (57-45). Marini in lunetta: 0/2. Fernandez si scambia con il lungo, riceve in post e scarica fuori, modello Jokic, ma fa il play e gli stacca parecchi kg e cm: tripla di Laquintana a chiudere (62-45). Fiusco realizza, Castellaneta non c’è più. Time-out ospite (64-45). Fiusco si butta dentro, doppio contatto, sottomano e 2 punti (66-45). Agbortabi sulla sirena, con fallo: libero extra dentro (69-45).

Fine 2° QT - Viola avanti 47-37 Inizia il secondo quarto di gara. Fiusco si butta dentro: 2 in layup (25-17). Tripla di Clark! (28-17). Postigo realizza (28-19). Diaz in lunetta: 2/3 (28-21). Agbortabi realizza (30-21). Transizione veloce della Viola, da campo a campo, realizza Fiusco (32-21). Buona difesa della Viola, Fiusco dall’altra parte realizza e costringe Castellaneta al time-out (34-21). D’Apice in lunetta: 2/2 (34-22). Clark accelera, 2 in layup, sono 10 per lui (36-23). D’Apice ben contenuto, la palla gli resta lì: 2 punti (36-25). Laganà subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (38-25). Ojo fa 1/2 dalla lunetta (38-26). Laquintana in contropiede, tutto facile: 2 punti (40-26). Spina Diana subisce fallo su tripla e va in lunetta: 1/3 (40-27). Zampa, catch and shoot, ‘pistolero’ verso la panchina (43-27). D’Apice realizza (43-29). Laquintana subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (45-29). Circus shot di Buono che si inventa una virata, con fallo e layup al tabellone: tutto perfetto, libero extra dentro (45-33). Maresca in lunetta: 2/2, deve sbloccarsi Edo (47-33). Contini realizza (47-35). Postigo da sotto (47-37). Agbortabi in lunetta: 0/2. Si va all’intervallo lungo sul 47-37.

Fine 1° QT - Viola avanti 23-17 Si comincia! Si parte con Marini da sotto, primi 2 neroarancio. Pareggia i conti Ojo (2-2). D’Apice allunga per Castellaneta (2-4). Fernandez non trova lo scarico e si mette in proprio: tripla (5-4). Quattro punti in successione per Laquintana, sempre mortifero in penetrazione (9-4). Accorcia Buono che subisce anche fallo: libero extra dentro (9-7). Laquintana realizza (11-9). Tripla di Marini! (14-9). Laquintana, canestro valido per interferenza ospite (16-9). Castellaneta costretta al time-out. Ojo in lunetta: 1/2 (16-10). D’Apice accorcia (16-12). Tripla di Clark (19-12). Primi 2 per Laganà (21-12). A Clark risponde Ojo (23-14). Tripla di Contini, accorcia Castellaneta (23-17). Marangon in lunetta: 0/2, diciamo 0/3 visto che ha dovuto ribattere il secondo libero, sente la pressione del nuovo palazzetto l’ex Barcellona, appena arrivato, niente primo punto in maglia neroarancio. Finisce qui il primo quarto.