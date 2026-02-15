La Viola blinda il primato nella 20ª Giornata: dietro si ferma Brindisi, che schiaffo di Messina a Catanzaro | CLASSIFICA

La Viola batte nettamente Castellaneta e consolida il primato del Girone F di Serie B Interregionale. I neroarancio si approcciano al turno di riposo con un solido +2 su Ragusa vincitrice contro Molfetta. A Matera va il big match contro Brindisi che perde terreno. Turno di riposo per Monopoli, utile ad assestare i recenti cambi a roster e in panchina. Vittoria autoritaria di Messina contro Catanzaro: i peloritani rilanciano le proprie ambizioni Playoff e frenano la lanciatissima corsa dei ragazzi di coach Sant’Ambrogio. In coda, Rende perde contro Bari nello scontro salvezza ed è ultima in classifica.

Calendario 20ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 15 febbraio

Ore 18:00

Ragusa-Molfetta 96-89

Viola-Castellaneta 80-54

Rende-Bari 81-86

Matera-Brindisi 80-67

Messina-Catanzaro 92-81

Ore 18:30

Milazzo-Mola 84-77

Ore 19:00

Corato-Barcellona 54-67

Riposa: Monopoli

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Viola 30 Ragusa 28 Matera 26 Brindisi 24 Monopoli 22* Catanzaro 22 Messina 20* Milazzo 20 Molfetta 20 Barcellona 18 Castellaneta 16* Corato 14 Bari 8 Mola 6* Rende 6*

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 21ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 22 febbraio

Ore 18:00

Catanzaro-Rende

Brindisi-Messina

Barcellona-Ragusa

Mola-Corato

Molfetta-Matera

Castellaneta-Milazzo

Bari-Monopoli

Riposa: Viola