La Viola blinda il primato nella 20ª Giornata: dietro si ferma Brindisi, che schiaffo di Messina a Catanzaro | CLASSIFICA

La Viola batte nettamente Castellaneta e consolida il primato del Girone F di Serie B Interregionale. I neroarancio si approcciano al turno di riposo con un solido +2 su Ragusa vincitrice contro Molfetta. A Matera va il big match contro Brindisi che perde terreno. Turno di riposo per Monopoli, utile ad assestare i recenti cambi a roster e in panchina. Vittoria autoritaria di Messina contro Catanzaro: i peloritani rilanciano le proprie ambizioni Playoff e frenano la lanciatissima corsa dei ragazzi di coach Sant’Ambrogio. In coda, Rende perde contro Bari nello scontro salvezza ed è ultima in classifica.
Calendario 20ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 15 febbraio
Ore 18:00
Ragusa-Molfetta 96-89
Viola-Castellaneta 80-54
Rende-Bari 81-86
Matera-Brindisi 80-67
Messina-Catanzaro 92-81
Ore 18:30
Milazzo-Mola 84-77
Ore 19:00
Corato-Barcellona 54-67
Riposa: Monopoli
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Viola 30
- Ragusa 28
- Matera 26
- Brindisi 24
- Monopoli 22*
- Catanzaro 22
- Messina 20*
- Milazzo 20
- Molfetta 20
- Barcellona 18
- Castellaneta 16*
- Corato 14
- Bari 8
- Mola 6*
- Rende 6*
* 2 turni di riposo già osservati
Calendario 21ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 22 febbraio
Ore 18:00
Catanzaro-Rende
Brindisi-Messina
Barcellona-Ragusa
Mola-Corato
Molfetta-Matera
Castellaneta-Milazzo
Bari-Monopoli
Riposa: Viola