La Viola blinda il primato nella 20ª Giornata: dietro si ferma Brindisi, che schiaffo di Messina a Catanzaro | CLASSIFICA

I risultati della 20ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica del girone F di Serie B Interregionale: la Viola vince e consolida il primato, dietro ok Ragusa e Matera che batte Brindisi, pausa per Monopoli, Messina batte Catanzaro

Mattia Zampa
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Viola batte nettamente Castellaneta e consolida il primato del Girone F di Serie B Interregionale. I neroarancio si approcciano al turno di riposo con un solido +2 su Ragusa vincitrice contro Molfetta. A Matera va il big match contro Brindisi che perde terreno. Turno di riposo per Monopoli, utile ad assestare i recenti cambi a roster e in panchina. Vittoria autoritaria di Messina contro Catanzaro: i peloritani rilanciano le proprie ambizioni Playoff e frenano la lanciatissima corsa dei ragazzi di coach Sant’Ambrogio. In coda, Rende perde contro Bari nello scontro salvezza ed è ultima in classifica.

Calendario 20ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 15 febbraio

Ore 18:00

Ragusa-Molfetta 96-89
Viola-Castellaneta 80-54
Rende-Bari 81-86
Matera-Brindisi 80-67
Messina-Catanzaro 92-81

Ore 18:30

Milazzo-Mola 84-77

Ore 19:00

Corato-Barcellona 54-67

Riposa: Monopoli

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Viola 30
  2. Ragusa 28
  3. Matera 26
  4. Brindisi 24
  5. Monopoli 22*
  6. Catanzaro 22
  7. Messina 20*
  8. Milazzo 20
  9. Molfetta 20
  10. Barcellona 18
  11. Castellaneta 16*
  12. Corato 14
  13. Bari 8
  14. Mola 6*
  15. Rende 6*

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 21ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 22 febbraio

Ore 18:00

Catanzaro-Rende
Brindisi-Messina
Barcellona-Ragusa
Mola-Corato
Molfetta-Matera
Castellaneta-Milazzo
Bari-Monopoli

Riposa: Viola

