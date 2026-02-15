Il GM della Viola durissimo con l’Amministrazione: “strutture sportive precarie, impediscono ai ragazzi di fare sport”

Quando il GM della Viola, Fortunato Vita, si siede in conferenza stampa, verrà fuori sempre qualcosa di interessante. Il general manager dei reggini ha colto l’occasione per una digressione, nell’ambito della stagione esaltante della Viola fra prima squadra e settore giovanile, per accendere i riflettori sulla pessima condizione delle strutture cittadini che impediscono, soprattutto ai giovani, di poter fare sport e di poterlo fare in situazioni ottimali.

“Quello che stanno facendo allenatori e dirigenti del settore giovanile, senza strutture o con strutture precarie, che in una Città Metropolitana non dovrebbero presentarsi, è straordinario. – ha dichiarato Vita – Noi come città abbiamo l’obbligo dell’inclusione e sociale di mettere tutti i ragazzi, di tutti gli sport, per fare sport in condizioni adeguate e consone, cosa che non si sta verificando in questa città, perchè c’è troppa approssimazione. Noi siamo pronti a dare il supporto necessario per mettere a disposizione dei nostri ragazzi strutture consone. Nonostante questa carenza, nel giro di 1 anno e mezzo, perchè ci tengo a precisare, 1 anno e mezzo fa non c’era il settore giovanile della Pallacanestro Viola, ora ci ritroviamo 7 giovanili e la B e stiamo iniziando a far parlare di noi“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sul cambiamento rispetto al girone di andata e alle difficoltà avute, Vita spiega: “è importante sottolineare l’attenzione che ha la società per analizzare tutte le criticità che si presentano, lo abbiamo dimostrato senza ansia e frettolosità, lo abbiamo dimostrato rispetto a situazioni passate. Ci ritroviamo dopo 10 vittorie consecutive, facile parlare ora a risultato acquisito. Noi siamo pronti sia nelle vittorie che nelle sconfitte, in tutte le situazioni, non lasciamo nulla al caso, non solo nelle partite, in allenamento e durante la settimana, qualunque cosa che ci circonda“.

In merito alla programmazione futura, il GM non ha dubbi: “i risultati di quest’anno sono il frutto di quanto costruito l’anno scorso, nulla è lasciato al caso. Con questa visione continueremo a programmare i risultati e gli obiettivi di quest’anno e quelli futuri. Siamo consapevoli del nostro potenziale, abbiamo rispetto per le altre società e l’altro girone. Ne uscirà una seconda fase avvincente, non vediamo l’ora, mi auguro che nei Playoff ci sia una risposta concreta dal pubblico, sta mancando una risposta dalla città, ci sono i requisiti per farlo. Servono tutti quanti, serve anche la città, il pubblico per dare la spinta e raggiungere l’obiettivo di questa società“.

Il GM Vita non risparmia alcune frecciatine: “la cosa che mi fa più divertire sono i commenti: se vinciamo di 30 è troppo scarso l’avversario; se vinciamo di 2 dovremmo far saltare il coach. Possiamo sbagliare, siamo esseri umani, ma stiamo lavorando per qualcosa di importante. Va portato rispetto agli avversari, tutte le squadre che verranno qui ci affronteranno con un piglio in più. Io dico a quei pochi, basta: stiamo per raggiungere qualcosa di importante, abbiamo bisogno di critiche costruttive, ma dobbiamo remare tutti nella giusta direzione, stiamo costruendo qualcosa di importante per tutta la città”.

In riferimento ad alcuni commenti offensivi verso le altre squadre, nelle dirette social, il gm ha dichiarato: “mi hanno dato fastidio alcuni commenti, dietro le società c’è un lavoro di sacrifici economico-organizzativo, persone che mettono da parte famiglie e lavoro, bisogna portare rispetto a tutti, che siano una squadra quotata o ultimi in classifica“.