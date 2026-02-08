Risultati 14ª Giornata Serie A3: Domotek saldamente in vetta, si ‘stacca’ Castellana Grotte | CLASSIFICA

La Domotek Volley Reggio Calabria regola 3-0 Sabaudia nel big match della 14ª Giornata di Serie A3. I reggini blindano il primo posto e guadagnano un punticino su Castellana Grotte che, a causa del 3-2 ottenuto su Terni al tie-break, guadagna 2 punti e non i canonici 3 a cui ci aveva abituato fin qui. I ragazzi di mister Polimeni salgono quindi a +2. Continua la rincorsa di Gioia del Colle che liquida 3-0 Galatone

Risultati 14ª Giornata Serie A3

Domenica 8 febbraio

Ore 16:00

Domotek RC-Sabaudia 3-0

Ore 18:00

Lecce-Modica 2-3

Napoli-Campobasso 2-3

Gioia del Colle-Galatone 3-0

Castellana Grotte-Terni 3-2

Classifica Serie A3 Girone Blu

Domotek Volley 36 Castellana Grotte 34 Gioia del Colle 27 Lecce 22 Sabaudia 21 Campobasso 21 Modica 20 Galatone 12 Terni 10 Napoli 7

Calendario 15ª Giornata Serie A3

Sabato 14 febbraio

Ore 18:00

Napoli-Domotek Volley RC

Campobasso-Lecce

Domenica 15 febbraio

Ore 16:00

Modica-Sabaudia

Galatone-Castellana Grotte

Ore 18:00

Terni-Gioia del Colle