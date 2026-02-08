Risultati 14ª Giornata Serie A3: Domotek saldamente in vetta, si ‘stacca’ Castellana Grotte | CLASSIFICA

La Domotek Volley Reggio Calabria regola 3-0 Sabaudia nel big match della 14ª Giornata di Serie A3. I reggini blindano il primo posto e guadagnano un punticino su Castellana Grotte che, a causa del 3-2 ottenuto su Terni al tie-break, guadagna 2 punti e non i canonici 3 a cui ci aveva abituato fin qui. I ragazzi di mister Polimeni salgono quindi a +2. Continua la rincorsa di Gioia del Colle che liquida 3-0 Galatone
Risultati 14ª Giornata Serie A3
Domenica 8 febbraio
Ore 16:00
Domotek RC-Sabaudia 3-0
Ore 18:00
Lecce-Modica 2-3
Napoli-Campobasso 2-3
Gioia del Colle-Galatone 3-0
Castellana Grotte-Terni 3-2
Classifica Serie A3 Girone Blu
- Domotek Volley 36
- Castellana Grotte 34
- Gioia del Colle 27
- Lecce 22
- Sabaudia 21
- Campobasso 21
- Modica 20
- Galatone 12
- Terni 10
- Napoli 7
Calendario 15ª Giornata Serie A3
Sabato 14 febbraio
Ore 18:00
Napoli-Domotek Volley RC
Campobasso-Lecce
Domenica 15 febbraio
Ore 16:00
Modica-Sabaudia
Galatone-Castellana Grotte
Ore 18:00
Terni-Gioia del Colle