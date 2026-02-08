Risultati 14ª Giornata Serie A3: Domotek saldamente in vetta, si ‘stacca’ Castellana Grotte | CLASSIFICA

I risultati della 14ª Giornata di Serie A3 e la nuova classifica: la Domotek batte 3-0 Sabaudia e blinda il primato, Castellana Grotte vince al tie-break contro Terni e perde un punticino dai reggini, altri 3 punti per Gioia del Colle

Domotek Volley-Sabaudia
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria regola 3-0 Sabaudia nel big match della 14ª Giornata di Serie A3. I reggini blindano il primo posto e guadagnano un punticino su Castellana Grotte che, a causa del 3-2 ottenuto su Terni al tie-break, guadagna 2 punti e non i canonici 3 a cui ci aveva abituato fin qui. I ragazzi di mister Polimeni salgono quindi a +2. Continua la rincorsa di Gioia del Colle che liquida 3-0 Galatone

Risultati 14ª Giornata Serie A3

Domenica 8 febbraio

Ore 16:00

Domotek RC-Sabaudia 3-0

Ore 18:00

Lecce-Modica 2-3
Napoli-Campobasso 2-3
Gioia del Colle-Galatone 3-0
Castellana Grotte-Terni 3-2

Classifica Serie A3 Girone Blu

  1. Domotek Volley 36
  2. Castellana Grotte 34
  3. Gioia del Colle 27
  4. Lecce 22
  5. Sabaudia 21
  6. Campobasso 21
  7. Modica 20
  8. Galatone 12
  9. Terni 10
  10. Napoli 7

Calendario 15ª Giornata Serie A3

Sabato 14 febbraio

Ore 18:00

Napoli-Domotek Volley RC
Campobasso-Lecce

Domenica 15 febbraio

Ore 16:00

Modica-Sabaudia
Galatone-Castellana Grotte

Ore 18:00

Terni-Gioia del Colle

