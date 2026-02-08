Domotek Volley-Sabaudia, Rigirozzo: “lavoro duro, sogno la Nazionale”

La Domotek Volley Reggio Calabria vince 3-0 contro Sabaudia e blinda il primato in vetta. Simone Rigirozzo, giovane protagonista del match, ha analizzato così il successo degli amaranto: “bella partita, l’avversario non ha mollato un pallone, sono stati bravi. Sapevamo che non venivano in una buona condizione atletica con alcuni atleti infortunati, ci ha colti di sorpresa la loro prestazione, ma abbiamo reagito in maniera perfetta.

23, 24 e 25° punto? Se me lo avessero detto a inizio campionato avrei firmato subito. È frutto di una crescita che sta andando per il verso giusto. Nella crescita pallavolistica ci sono alti e bassi, partite in cui sei più e meno concentrato, in questa sono stato molto concentrato.

Tocca volare all’altezza giusta. Fuori dal campo si spera che si arrivi a livello Nazionale, sarebbe per me l’obiettivo. Ci sono tanti giovani che si impegnano in campo, ma sto lottando per avere un posto prima che diventi troppo grande.

Lo staff tecnico è molto preparato, penso che su di me stia facendo un lavoro pazzesco. Ringrazio la società per le opportunità che mi sta dando. C’è tanto sacrificio dietro, lavoro, testa bassa, uscire dal campo con il sorriso.

Quando l’abbiamo vinta? Mai, si vince sul 25. Infatti, siamo partiti nel terzo set con voglia di vincere, ma è come se li avessimo sottovalutati, alla fine la voglia era così tanta, ci abbiamo creduto, abbiamo ribaltato la situazione portandoci a casa il 3-0.

La sfida contro i centrali avversari? È stata molto dura, penso abbiano un gioco articolato sui centrali, sono bravi, è uno dei punti da studiare di Sabaudia.

Dedica? Mamma e papà che sono qui, le mie sorelle Giulia e Martina che sono a casa e mi stanno guardando, nonna, Pierluigi, Sofia e Miriam, ovviamente tutti quelli che mi hanno sostenuto“.