Domotek Volley-Sabaudia, Laganà: “voglio realizzare tanti sogni con questa maglia”

La Domotek Volley Reggio Calabria supera 3-0 Sabaudia e blinda il primato nel girone blu di Serie A3. Al termine della gara, capitan Domenico Laganà ha dichiarato: “siamo una grande squadra, perchè una grande squadra esce da questi momenti di difficoltà. Loro nel 2° e 3° set sono stati sopra, noi abbiamo uscito fuori la testolina dopo il 20 e abbiamo portato il set a casa. Non è facile, bisogna essere forti anche nei momenti importanti, noi lo stiamo facendo bene, anche nei momenti di difficoltà e tutte le squadre che vengono per giocare la loro migliore pallavolo.

Saitta è un palleggiatore fuori categoria, ha sempre 4 uscite d’attacco, siamo una squadra completa, che si diverte e spero faccia divertire. Stiamo andando bene fino adesso, poi il discorso prima, secondo, 1 punto, 2 punti, questo ti fa tenere sempre la concentrazione alta. Non puoi sbagliare una partita.

Rigirozzo? Sta crescendo tanto, con l’aiuto del nostro staff stanno crescendo tutti i giovani, danno un apporto incredibile durante la settimana, non arrivi a giocare così se non sei allenante in settimana. Oggi ha dimostrato che sta facendo un grande campionato e grandi miglioramenti. Oggi giocare contro Soncini e Stufano è stato bellissimo. Loro sono stati l’inizio di questa Reggio Calabria. I baffi di Stufano? Bruttissimi (ride). A fine partita sono stati inondati dalle persone, hanno lasciato un bel ricordo, se sono ancora qui a parlare (nel post gara, ndr), vuol dire che sono stati bene a Reggio Calabria.

Il sogno? Non lo dico perchè sono scaramantico. Ho tanti sogni, spero, di riuscire ad avverarli uno a uno, viviamo partita dopo partita, un sogno alla volta“.