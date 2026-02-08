Domotek Volley-Sabaudia, Polimeni: “ogni sacrifico dei ragazzi è ripagato. Pubblico alle 16? Siamo abitudine dei reggini”

La Domotek Volley Reggio Calabria batte 3-0 Sabaudia e blinda la vetta del Girone Blu di Serie A3. Mister Polimeni ha analizzato così la gara: “bilancio positivo. L’ho detto in quasi ogni intervista, i ragazzi meritano un elogio grandissimo, solo l’oro sanno i sacrifici che fanno per poter arrivare ogni domenica a fare prestazioni del genere, al di là del risultato. Da fuori sembra facile vincere, ma la verità è che questo è un campionato tosto, il livello si è alzato, stiamo facendo qualcosa di straordinario, i ragazzi sono encomiabili, mettono sempre il cuore oltre l’ostacolo. Nell’ultimo set ogni altra squadra si sarebbe arresa, noi abbiamo dimostrato che non molliamo mai. Rigirozzo è stato bravissimo a spegnere le velleità avversarie.

La difesa è stata eccezionale, è uno dei termometri della squadra, indica presenza, voglia di vincere, aggressività, voglia di riuscire a non soccombere ai fondamentali degli avversari. Devo fare un plauso a lavoro a muro, tocchiamo tantissimi palloni anche con avversari che hanno altezze e carature tecniche importanti. È vero che non è facile mettere palla a terra con un gioco piazzato, ma è anche vero che abbiamo le risorse per uscire da ogni situazione.

Gli ex Soncini e Stufano? Credo che siamo stati una società puntuale in tutto, non abbiamo mai fatto mancare nulla ai ragazzi, la città e il contorno, i tifosi, ne sono la conseguenza bellissima. Reggio è calorosa, adotta tutti i ragazzi in maniera calorosa. Per noi è motivo di orgoglio avere questo legame. A inizio e fine partita ci si abbraccia ricordando i momenti importanti, l’anno scorso è stato fatto un percorso eccezionale.

L’orario delle 16? Non mi aspettavo così tanto pubblico. Onestamente sono contento, ma dobbiamo abituarci a questi numeri, siamo parte delle abitudini della nostra comunità. Abbiamo costruito questa identità, dobbiamo costruire e lavorare duramente, quello che raccogliamo nel weekend ne è una conseguenza, ricordandoci sempre che giochiamo contro avversari che hanno i loro punti di forza ma devono dimostrare di essere più forti di noi.

Rigirozzo? Bravo a creare certezze al gruppo in settimana. Le scelte dei giocatori le fa l’allenatore che ci mette sempre la faccia e la responsabilità. C’è un aspetto comunicativo che non è verbale, durante la settimana si evince quali sono le sicurezze maggiori che si fondano con il sestetto ideale. Bravo Simone a crearsi le certezze settimanali, ma devo dire che questa squadra ha acquisito tanti titolari che da un momento all’altro possono rendere il contributo che merita questa squadra. Mancinelli è un titolare, Rigirozzo e Innocenzi lo sono. Ciaramita all’andata è stato decisivo. Parrini, quando è stato chiamato in causa, ha risposto alla grande. Lo sarà anche Spinello quando riterremo utile impiegarlo. Lopetrone è un altro titolare. Tommaso Motta farà bene, sta lavorando duramente, deve acquisire continuità in un ruolo importante e necessità del tempo“.