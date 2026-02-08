Implacabili, anche di… pomeriggio! Prova di forza della Domotek Volley: 3-0 a Sabaudia

Una partita dura, difficile, senza esclusione di colpi. Aspettative della vigilia pienamente rispettate. Non poteva essere altrimenti quando in campo si sfidano la Domotek Volley Reggio Calabria, prima del girone blu di Serie A3 e la quarta forza del campionato, Sabaudia, terza fino allo scorso turno, prima del sorpasso dell’arrembante Gioia del Colle, squadra data come candidata alla promozione a inizio stagione e, dopo un brutto inizio, ora in piena rimonta.

Nonostante l’orario non sia dei migliori (anticipo delle 16:00 rispetto alle canoniche 18:00) e la contemporaneità con la Reggina non aiuti, il PalaCalafiore ha risposto presente anche quest’oggi, facendo sentire il proprio calore a capitan Laganà e compagni. Un fattore decisivo nei momenti più caldi del match, utile a spingere De Santis un centimetro più in ‘volo’ per salvare un pallone che sembrava perso, Zappoli e Lazzaretto a metterci un po’ più di forza in ogni schiacciata, Saitta a radiocomandare un pallone in più; Presta, Rigirozzo e tutti gli altri a dare fondo al massimo delle proprie energie.

Una simbiosi, quella fra pubblico e giocatori, ripagata con una grande prestazione l’ennesima di questa stagione. La Domotek vince 3-0 con i punteggi di 25-21 / 25-19 / 25-23. Per i reggini è la 12ª vittoria stagionale, l’8ª arrivata con il punteggio di 3-0, senza lasciare alcun set agli avversari. Domotek che blinda il primato in classifica salendo a quota 36 punti.