Comunali Messina, il centrodestra rompe gli indugi: manca poco per l’ufficializzazione del candidato sindaco, un nome in pole position

La campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera è indubbiamente partita tra polemiche, attacchi, botta e risposta. Mentre Sud chiama Nord è già alla composizione delle liste che, come abbiamo anticipato in un apposito articolo, saranno 10, dalle altre parti si sta ragionando sui profili “migliori” da candidare a sindaco. Nel centrodestra, che punta ad allargarsi ai movimenti civici, sono in corso dialoghi per trovare il candidato idoneo che possa mettere insieme le varie anime della coalizione.

Da fonti interne del centrodestra, che abbiamo prontamente verificato, Marcello Scurria, l’ex subcommissario al risanamento silurato dal presidente Schifani, e vicinissimo al sottosegretario Matilde Siracusano, è in pole position per diventare il candidato sindaco di Fdi, Lega, Forza Italia e vari movimenti civici. La particolarità è che Scurria andrebbe a fare il leader della coalizione che lo ha sostituito nel precedente incarico. Sarà lui sicuro? Probabilmente sì, anche se girano anche altri nomi. Proprio ieri, l’ex deputato Pd e docente universitario, Pietro Navarra, ha comunicato la sua non disponibilità a candidarsi a sindaco. L’ufficialità del nome che rappresenterà la coalizione dovrebbe arrivare entro fine settimana.