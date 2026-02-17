Comunali Messina, il centrosinistra stringe per la scelta del candidato sindaco: in programma due riunioni con una novità

E’ sostanzialmente partita la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera. Le dimissioni del sindaco Federico Basile hanno messo in moto la macchina dei partiti per creare le coalizioni le più ampie e competitive possibili. Mentre Sud chiama Nord è già alla composizione delle liste che, come abbiamo anticipato ieri in un apposito articolo, saranno 10, dalle altre parti si sta ragionando sui profili “migliori” da candidare a sindaco, sondando varie disponibilità. Nel centrosinistra, che punta al Campo Largo, si susseguono chiamate, abboccamenti e si tenta di trovare il candidato giusto che possa mettere insieme le varie anime.

Da fonti interne alla coalizione, che abbiamo prontamente verificato, sono in programma due riunioni con i vari leader cittadini per arrivare ad un documento condiviso. All’incontro dovrebbero partecipare il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, il Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, forse Azione con la novità di Controcorrente. La creatura del deputato regionale ed ex Iena, Ismaele La Vardera, inizierà la trattativa con il centrosinistra anche se, non è detto, non presenti una propria lista in autonomia.

Nomi

I nomi sondati sono tanti e ancora la rosa non si è ristretta: di sicuro c’è Dafne Musolino che aveva anticipato in un’intervista a StrettoWeb, la sua disponibilità a scendere in campo ma anche i consiglieri comunali Antonia Russo ed Antonello Russo. Sicuramente ci sono altri profili, anche esterni, in ballo, ma, al momento si ragiona per trovare un metodo condiviso di scelta. Da qui a qualche giorno se ne saprà di più.