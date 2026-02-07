Messina, Dafne Musolino a StrettoWeb: “pronta a candidarmi a sindaco. Le dimissioni di Basile? Capriccio di De Luca”

Il senatore di Italia Viva, Dafne Musolino, ai microfoni di StrettoWeb, ha commentato le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, in maniera netta e chiara: “è un capriccio di Cateno De Luca, le spiegazioni date dal primo cittadino in conferenza stampa non reggono”. “Basile ha parlato di non avere agibilità politica in consiglio comunale ma in realtà non è vero. Ciò che dice è pericoloso in quanto ritiene che il dibattito sia praticamente inutile, facendo trapelare una negazione del valore del massimo organi della città. Basile, inoltre, dimostra ignoranza e di aver perso la testa, in un periodo delicato per la città tra fondi Pnnr e le problematiche causate dal ciclone Harry”, sottolinea Musolino.

“Basile non ha portato un euro alla città”

“Vi assicuro che Basile non ha portato un euro alla città ma tutti i progetti portati avanti sono dell’amministrazione De Luca di cui io ho fatto parte”, evidenzia Musolino. “Perchè il sindaco nel suo discorso di commiato non ha ringraziato la giunta ed i consiglieri comunali rimasti con lui?”, si chiede il senatore.

Musolino sulle comunali

“Casa Riformista – Italia Viva sta lavorando per un centrosinistra unito ed inclusivo con Pd, socialisti, repubblicani e ci sono interlocuzioni anche con Azione. Io candidato sindaco? Ci sono, per la città ci sarò sempre”, puntualizza Musolino ai nostri microfoni.