Comunali Messina: Basile e De Luca stanno allestendo 10 liste, nel centrodestra e nel centrosinistra trattative per la scelta del candidato sindaco

E’ già partita la campagna elettorale a Messina in vista delle elezioni comunali di primavera. Dopo le dimissioni del sindaco Basile, tutti sono mobilitati per organizzare la propria coalizione. Sud chiama Nord è comunque molto avanti: ha già il candidato sindaco e si sta lavorando velocemente per allestire le liste. Cateno De Luca, in uno dei suoi post, è stato chiarissimo: “finalmente abbiamo definito le cinque liste principali per il consiglio comunale. Ora bisogna bilanciarle perbene completandole con gli ultimi candidati che dobbiamo ancora testare. Tra qualche giorno inizieremo l’impostazione di altre cinque liste cosiddette di testimonianza. Sulle liste per le sette municipalità inizieremo a lavorarci tra 15 giorni e dovrebbero essere dieci per ogni municipalità. Sono felice della grande disponibilità che stiamo riscontrando tra gli elettori! Tutti ci dicono che è giusto completare lo straordinario lavoro che abbiamo iniziato a Messina nel 2018. Avanti tutta! Evviva Messina”.

Candidati Sud chiama Nord

Insomma, l’obiettivo chiaro della compagine che amministra Messina da 8 anni è chiaro: anticipare tutti, vincere al primo turno e conquistare il premio di maggioranza. I candidati? Sicuramente tutti i consiglieri comunali uscenti, gli assessori e buona parte dei Cda delle partecipate oltre i vari rappresentanti presentati in queste settimane.

Centrodestra e centrosinistra che fanno?

Nel centrodestra si susseguono riunioni, l’ultima a Palermo qualche giorno fa, e c’è sicuramente unità di intenti. Alcuni partiti della coalizione vorrebbero puntare su Marcello Scurria ma altri nomi potrebbero spuntare. Nel centrosinistra tutto tace. Sì, ci sono stati incontri con i vari partiti dell’area progressista ma al momento trapela poco o nulla: probabilmente le idee non sono chiare e si è alla ricerca di un nome che unisca le varie anime. Dafne Musolino ha dato la sua disponibilità ma si fa anche il nome di Antonella Russo. Nulla ancora è deciso e da qui a qualche settimana bisogna mettere nero su bianco.