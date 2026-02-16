Comunali Messina, Navarra: “non mi candido a sindaco”

Non sarà sicuramente il Prof. Pietro Navarra, già deputato del Partito Democratico, il candidato sindaco per il centrodestra a Messina. Il docente universitario afferma: “rientrato oggi in città dopo diversi giorni di assenza per motivi familiari, devo dichiarare, tuttavia, di non avere mai ricevuto alcuna proposta ufficiale dalla coalizione di centrodestra. Seppure gratificato dall’attenzione e dalla stima che questa ipotesi sottende, impegni accademici e professionali presi da tempo, in Italia e all’estero, non mi permettono di assumere ruoli attivi nella politica della città di Messina”.

“Resto sempre disponibile a contribuire al dibattito pubblico e allo sviluppo della città nelle forme e nei modi compatibili con il mio percorso professionale”, conclude Navarra.