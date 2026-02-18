Messina, il centrodestra accelera: Scurria verso la candidatura a sindaco, riunione decisiva in giornata

Manca solo l’ufficialità ed un ultima riunione, che si terrà in giornata, della coalizione del centrodestra per ratificare la decisione: a meno di soprese inaspettate sarà Marcello Scurria a sfidare Federico Basile ed il candidato del centrosinistra. E’ quanto abbiamo accertato da fonti interne al centrodestra, che si affida ad un candidato civico per ritornare al governo della città di Messina. L’ex subcommissario al risanamento silurato dal presidente Renato Schifani durante il periodo di “pace” con Cateno De Luca, e vicinissimo al sottosegretario Matilde Siracusano, è stato ritenuto il profilo migliore per una sfida difficilissima.

Scurria è espressione del movimento civico Partecipazione, fondato dopo la fine dell’incarico da sub commissario al Risanamento, che ha portato avanti, in questo periodo, una opposizione intransigente nei confronti del sindaco Basile. Della coalizione di centrodestra dovrebbe fare parte anche “Rinascita Messina”, alla luce del rapporto instaurato tra Scurria ed il suo fondatore Sciacca.