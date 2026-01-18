Viola-Brindisi, Maresca: “io fra i migliori 4 del campionato? Resto con i piedi per terra, vince la squadra”

La Viola supera Brindisi nel big match del PalaCalafiore fra le seconde in classifica. In conferenza stampa, dell’MVP della gara, Edoardo Maresca, ha dichiarato: “è andata bene, siamo tutti contenti, volevamo questa vittoria, volevamo allungare la nostra striscia, vincere aiuta a vincere, a far venire la gente al palazzetto, abbiamo ribaltato la differenza canestri. Siamo secondi da soli a -2 da Ragusa. I Playoff sono la fase importante, l’anno scorso ho perso la finale, ne so qualcosa. Stiamo trovando la chimica che cercavamo e siamo contenti.

Per Maresca 28 punti, ma è un merito condiviso con la squadra: “oggi è andata bene a me, la prossima a qualcun altro. Non c’è un mangiapalloni, tutti vogliono raggiungere l’obiettivo. Fa canestro Maresca, ma Agbortabi fa cose più importanti, Mattia, Leo e tuttli gli altri“.

Il coach di Brindisi ha definito Maresca fra i migliori 4 del campionato. Rispondendo in merito, alla domanda fatta da StrettoWeb sulle dichiarazioni dell’allenatore ospite, Maresca ha dichiarato: “la vivo bene, cerco sempre di mantenere i piedi per terra, mi interessa che la squadra abbia vinto, sono contento di aver dato una mano, una buona prestazione, poi vedo classifica, vedo che siamo secondi, vedo che stiamo bene, lo dico sempre: per me è importante il gruppo, non è facile trovare gruppi così, lo staff, l’equilibrio è importante. Se facevo 28 oggi e perdevamo, non me la vivo bene“.