Viola-Brindisi, Cadeo: “l’uscita di Marini ha stravolto i piani. Difesa? Possiamo fare ancora meglio”

La Viola vince il big match contro Brindisi al PalaCalafiore e resta da sola al secondo posto dietro Ragusa. Coach Cadeo in conferenza stampa ha analizzato così la gara: “sapevamo il valore di Brindisi, sono arrivati secondi al girone d’andata, hanno dimostrato di valere. È facilmente scoutizzabile, ha dei giocatori che giocano diversi minuti e con ruoli definiti. Ma è un merito, loro sono bravi, i ragazzi che entrano danno un grande apporto. Le guardie che hanno hanno dimostrato il campionato che stanno facendo. Abbiamo fatto un break sul secondo quarto, non siamo mai scesi oltre i 9 punti di vantaggio, ma in queste partite bastano due regali per riaprirle. Bene nel finale, abbiamo ribaltato la differenza canestri. C’è fame di fare bene. Sono attenti, quando gli proponiamo determinate cose per le partite da affrontare non sono superficiali, questo ci dà la possibilità di crescere tutti quanti, è una caratteristica che va mantenuta e potrebbe diventare fondamentale per il prosieguo del campionato“.

Tutti protagonisti, lo ha dimostrato Agbortabi dopo la rapida uscita di Marini per falli (3 in 5 minuti a inizio gara) che ha costretto a cambiare i piani. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb in merito, il coach ha spiegato: “cerchiamo di farlo durante la settimana, diventerà fondamentale. Quando si preparano le partite, volevamo giocare pick and roll, poi esce Marini, devi stravolgere quello che pensavi di fare. Loro bravi a toglierci vantaggi sugli esterni. I ragazzi sono stati bravi, tutti sono utili alla causa. In difesa possiamo fare ancora meglio. In campo non si sta a riposare, devo dare tutto, siamo la miglior difesa perchè abbiamo giocatori esperti, non abbiamo l’atletismo dell’anno scorso, ma abbiamo letture migliori“.

Sulla condizione fisica della seconda parte di campionato, il coach ha dichiarato: “è un calendario che non permette di avere pause o situazione in cui si può caricare per essere più in forma davanti. Abbiamo un roster lungo, dobbiamo trovare un equilibrio fisico per tutto il campionato“.

Chiosa finale sulla chimica di squadra: “i ragazzi, detta loro, stanno benissimo insieme. È un valore aggiunto quando si sta in campo“.