Viola-Brindisi, Agbortabi sugli scudi: “lavoro duro in settimana per farmi trovare pronto”

La Viola supera Brindisi nel big match del PalaCalafiore fra le seconde in classifica. In conferenza stampa, Riccardo Agbortabi ha dichiarato: “ci aspettavamo una partita come questa, intensa, giocando punto a punto. Verso la fine siamo riusciti a staccarci giocando il nostro basket, ci siamo fatti trovare pronti. Sono contento, è frutto di un grande lavoro in settimana, grazie a compagni e staff, mi sto facendo trovare pronto”.

Ok la regular season, ma Agbortabi ha il mirino fisso sui Playoff: “striscia di vittorie importantissima, ci sono i Playoff come obiettivo. Possiamo vincere quanto vogliamo, ma poi dobbiamo vincere ai Playoff, lì ci sta il vero basket“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla sua prestazione personale, la migliore in maglia Viola, chiamato in causa subito dopo l’uscita di Marini per 3 falli nei primi 5 minuti, Agbortabi ha ringraziato e risposto: “è tutto frutto di un gran lavoro in settimana, anche se ho avuto qualche acciacco e mi sto riprendendo piano piano. Spero di continuare a fare così“.

Chiosa finale su Laganà: “accolto benissimo, ragazzo d’oro, disponibile, mi sono trovato bene con lui, c’è una bella chimica“.