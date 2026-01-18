Alla salute! Per la Viola è Brindisi con vittoria: Maresca strepitoso, il big match è neroarancio

Il girone di andata si è chiuso con la Viola in crescendo, al secondo posto a 2 lunghezze dalla capolista Ragusa, con la miglior difesa del torneo e tanto entusiasmo. Ora serve ripetersi nel girone di ritorno, lungo, ma con il primo traguardo stagionale all’orizzonte: il miglior piazzamento possibile nella griglia Playoff. Si riparte da Brindisi, la sorpresa del torneo, in grado di battere i reggini all’esordio stagionale, a sorpresa, contro ogni pronostico. Brindisi appaiata ai reggini al secondo posto in classifica: è big match al PalaCalafiore!

Primo quarto parecchio equilibrato con Brindisi che nel finale del primo periodo piazza l’allungo del 22-23. Nel secondo periodo la Viola firma 29 punti e lascia gli avversari a 14: il solco che difenderà per l’intera gara anche dovendo fare a meno di Marini (ben rimpiazzato da Agbortabi) gravato di 3 falli dal 5° minuto. Ci pensa un super Maresca a prendersi la squadra sulle spalle con 28 punti complessivi. Nella ripresa la Viola gestisce la doppia cifra di vantaggio anche quando gli ospiti provano a rientrare. Grande impatto di Clark con 12 punti, gli stessi di Laquintana (fuori per doppio tecnico). Sono 14 per capitan Fernandez, 11 per Laganà. Finisce 96-77.