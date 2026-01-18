Alla salute! Per la Viola è Brindisi con vittoria: Maresca strepitoso, il big match è neroarancio

Il girone di andata si è chiuso con la Viola in crescendo, al secondo posto a 2 lunghezze dalla capolista Ragusa, con la miglior difesa del torneo e tanto entusiasmo. Ora serve ripetersi nel girone di ritorno, lungo, ma con il primo traguardo stagionale all’orizzonte: il miglior piazzamento possibile nella griglia Playoff. Si riparte da Brindisi, la sorpresa del torneo, in grado di battere i reggini all’esordio stagionale, a sorpresa, contro ogni pronostico. Brindisi appaiata ai reggini al secondo posto in classifica: è big match al PalaCalafiore!
Primo quarto parecchio equilibrato con Brindisi che nel finale del primo periodo piazza l’allungo del 22-23. Nel secondo periodo la Viola firma 29 punti e lascia gli avversari a 14: il solco che difenderà per l’intera gara anche dovendo fare a meno di Marini (ben rimpiazzato da Agbortabi) gravato di 3 falli dal 5° minuto. Ci pensa un super Maresca a prendersi la squadra sulle spalle con 28 punti complessivi. Nella ripresa la Viola gestisce la doppia cifra di vantaggio anche quando gli ospiti provano a rientrare. Grande impatto di Clark con 12 punti, gli stessi di Laquintana (fuori per doppio tecnico). Sono 14 per capitan Fernandez, 11 per Laganà. Finisce 96-77.
Fine 4° QT - La Viola vince 96-77
Ultimi 10 minuti di gioco. Laquintana da 3! (74-57). Cissè da sotto (74-59). Bel recupero di Agbortabi, ottima gara la sua. Tripla di capitan Fernandez (77-59). Tripla di Di Ianni in risposta (77-62). Zampa si divora una schiacciata e lamenta un fallo, dall’altra parte Cissè fa saltare Fernandez e sfiora il gioco da 3 punti, si deve accontentare di 2 liberi: 2/2 (77-64). Di Ianni colpisce da 3 (77-67).
Fallo tecnico a Laquintana: Di Ianni realizza (77-68), Brindisi torna sotto le due cifre di vantaggio. Laganà in lunetta: 1/2 (78-68). Maresca da 3! (81-68). Bella giocata di Sapiega che pesca un fallo oltre i due punti in penetrazione: out il libero extra però (81-70). Bel taglio di Marini, premiato con i primi 2 punti della ripresa (83-70).
Clark in penetrazione, si costruisce il varco in palleggio e va fino in fondo (85-70). Bravo Gonzalez che prima realizza su dormita della difesa a rimbalzo, poi ruba palla sulla ripresa successiva e realizza ancora (87-74). Mancano 2 minuti. Maresca in God Mode: altra tripla (90-74). Tripla di Greco con tabellata non dichiarata (90-77). Cissè fuori per falli, Marini va in lunetta: 1/2 (91-77).
Fallo tecnico a Laquintana, è il secondo e deve uscire: il PalaCalafiore gli tributa un lungo applauso. Di Ianni sbaglia il libero. Fernandez in lunetta dall’altra parte: 2/2 (93-77). Maresca da 3! (96-77). La Viola vince!
Fine 3° QT - Viola avanti 71-5
Si torna sul parquet per la ripresa. Da segnalare il rientro in campo di Marini, gravato di 3 falli, assente dai primi 5 minuti di gara. Bel giro palla, Maresca realizza (53-37). Realizza Stankovic dalla media (53-39). Di Ianni pescato dopo un bel taglio, due da sott (53-41). Tripla di Clark, ottimo giro palla della Viola che pesca l’uomo solo dopo il contropiede (56-41). Fiusco realizza (58-41).
Laganà in penetrazione, fallo e 2 liberi guadagnati: 1/2 (59-41). Sapiega dalla media (59-43). Cissè in contropiede (59-45). Clark realizza (61-45), nell’azione c’è però fallo di Marini che sale a quota 4 falli ed esce (61-45). Gonzalez realizza (61-47). Tripla di Gonzalez (61-50). Maresca pesca il fallo in penetrazione e realizza con un gran eurostep: libero extra dentro (64-50).
Maresca colpisce da 3! Sono 19 nel match, Viola a +17 (67-50). Schiacciatona di Cissè, grandi mezzi atletici per il lungo di Brindisi (67-52). Un po’ di maretta n campo, Cissè si allaccia con Fernandez che non gradisce: tutto risolto dopo l’intervento arbitrale. Gonzalez da 3 (67-55). Cissè da sotto (67-57). Fernandez subisce fallo e va in lunetta: 2/2 (69-57). Ruba palla Agbortabi, Fernandez lo serve in contropiede e realizza sulla sirena (71-57). Fine terzo quarto.
Fine 2° QT - Viola avanti 51-37 all'intervallo lungo
Due punti per Agbortabi in layup (24-23). Clark dalla media, in faccia all’aversario, 2 punti (26-23). Cissè al tap in dopo un doppio errore dei suoi (26-25). Tripla di Clark! (29-25). Cissè in lunetta: 1/2 (29-26). Laganà da 3!!! (32-26). Maresca realizza, break Viola! (34-26). Clark per Agbortabi in penetrazione, scarico in angolo per Fiusco che spara da 3! (37-26). Cissè accorcia (37-28).
Laquintana pescato in angolo, tripla! (40-28). Fiusco lotta a rimbalzo e pesca un fallo: in lunetta fa 2/2 (42-28). Cissè in lunetta: 1/2 (42-29). Sapiega colpisce da 3! (42-32). Laquintana con contatto, dalla media (44-32). Gonzalez realizza in contropiede nonostante l’opposizione di Zampa (44-34). Zampa si fa perdonare con una tripla dall’altre parte! (47-34). Buon movimento di Gonzalez che arriva a un layup libero (47-36).
Laganà fa il centro: lavoro spalle a canestro in post basso, finta di tiro, controfinta, fa saltare il marcatore e realizza (49-39). Fernandez si butta dentro, come pre-infortunio: 2 punti e Brindisi costretta al time-out a 29 secondi dall’intervallo (51-36). Sapiega in lunetta per due liberi: 1/2 (51-37). Finisce qui il primo tempo.
Fine 1° QT - Viola sotto 22-23
Inizia il match. Tripla di Sapiega in apertura (0-3). Accorcia Laquintana (2-3). A Di Ianni risponde Maresca da 3, parità (5-5). Da un lato Di Ianni, dall’altro Laquintana (7-7). Gonzalez realizza dalla distanza (7-10). Tre falli in 5 minuti per Marini, costretto a uscire: non lo vedremo per un po’… Ruba palla Maresca, si invola e ne mette 2 con fallo: libero extra dentro (10-10).
Fernandez sfrutta lo screen di Agbortabi, si smarca e spara da 3 in punta, solo cotone (13-10). Sguscia a rimbalzo Fernandez, sempre prezioso anche sotto il canestro avversario: assist per Maresca che spara da 3 (16-10). Risponde da 3 Gonzalez (16-13). Di Ianni stoppa la schiacciata di Zampa, dall’altra parte Pulli realizza (16-15). Rimbalzo offensivo e 2 punti per Agbortabi con il gancio (18-15). Sapiega ai liberi: 1/2 (18-16). Stankovic firma la parità (18-18). Fernandez preciso in lunetta, fa 2/2 (20-18). Ancora Stankovic (20-20). Sapiega da 3 (20-23). Accorcia Laganà, 2 punti (22-23). Finisce il primo quarto.