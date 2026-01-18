Risultati 16ª Giornata Serie B Interregionale: Viola seconda in solitaria, Ragusa vince il big match | CLASSIFICA

I risultati della 16ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica del Girone F: la Viola batte Brindisi ed è seconda da sola per la contestuale sconfitta di Monopoli a Ragusa

Manu Fernandez
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Giro di boa, si ricomincia. Il girone di ritorno regala subito due big match consolidano le zone alte della classifica: la Viola vince contro Brindisi al PalaCalafiore, Ragusa batte Monopoli a domicilio. Neroarancio da soli al secondo posto dietro i siciliani. Alle spalle Matera batte Rende e si aggiunge al terzetto composto dalle sconfitte Monopoli e Brindisi. Colpo Catanzaro a Milazzo, Castellaneta batte Molfetta, Corato batte Bari nello scontro salvezza, Barcellona vince a Mola. Riposava Messina.

Risultati 16ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 18 gennaio

Ore 18:00

Ragusa-Monopoli 84-77
Castellaneta-Molfetta 90-70
Matera-Rende 86-65
Corato-Bari 89-63
Viola-Brindisi 96-77
Mola-Barcellona 69-77

Ore 18:30

Milazzo-Catanzaro 79-84

Riposava: Messina

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Ragusa 24
  2. Viola 22
  3. Brindisi 20
  4. Matera 20
  5. Monopoli 20
  6. Messina 16*
  7. Catanzaro 16
  8. Milazzo 16
  9. Molfetta 16
  10. Castellaneta 14
  11. Barcellona 14
  12. Corato 12
  13. Mola 6
  14. Rende 4
  15. Bari 4

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 17ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 24 gennaio

Ore 18:00

Brindisi-Milazzo

Domenica 25 gennaio

Ore 18:00

Rende-Messina
Molfetta-Viola
Barcellona-Castellaneta
Catanzaro-Corato
Bari-Ragusa

