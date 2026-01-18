Risultati 16ª Giornata Serie B Interregionale: Viola seconda in solitaria, Ragusa vince il big match | CLASSIFICA

Giro di boa, si ricomincia. Il girone di ritorno regala subito due big match consolidano le zone alte della classifica: la Viola vince contro Brindisi al PalaCalafiore, Ragusa batte Monopoli a domicilio. Neroarancio da soli al secondo posto dietro i siciliani. Alle spalle Matera batte Rende e si aggiunge al terzetto composto dalle sconfitte Monopoli e Brindisi. Colpo Catanzaro a Milazzo, Castellaneta batte Molfetta, Corato batte Bari nello scontro salvezza, Barcellona vince a Mola. Riposava Messina.
Risultati 16ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 18 gennaio
Ore 18:00
Ragusa-Monopoli 84-77
Castellaneta-Molfetta 90-70
Matera-Rende 86-65
Corato-Bari 89-63
Viola-Brindisi 96-77
Mola-Barcellona 69-77
Ore 18:30
Milazzo-Catanzaro 79-84
Riposava: Messina
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Ragusa 24
- Viola 22
- Brindisi 20
- Matera 20
- Monopoli 20
- Messina 16*
- Catanzaro 16
- Milazzo 16
- Molfetta 16
- Castellaneta 14
- Barcellona 14
- Corato 12
- Mola 6
- Rende 4
- Bari 4
* 2 turni di riposo già osservati
Calendario 17ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 24 gennaio
Ore 18:00
Brindisi-Milazzo
Domenica 25 gennaio
Ore 18:00
Rende-Messina
Molfetta-Viola
Barcellona-Castellaneta
Catanzaro-Corato
Bari-Ragusa