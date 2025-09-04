Reggio Calabria, cittadinanza a Infantino e non solo: i punti approvati in consiglio comunale | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Diversi i punti all’ordine del giorno approvati oggi nel corso del consiglio comunale di Reggio Calabria. Il più importante, sicuramente, quello sulla cittadinanza onoraria al presidente della FIFA Gianni Infantino. Il Consiglio comunale ha poi dato via libera alla nomina dell’Organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2025-2028. I componenti dell’organismo, estratti a sorte dall’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in data 17 luglio presso la Prefettura, sono Carlo Gaudio e Giacomo Marino. Il componente con funzioni di presidente, eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto tra i soggetti che hanno partecipato all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse indetto dal Comune, è Nicola Raffaele.

Disco verde, a maggioranza, anche alla modifica del “Regolamento per la concessione ed uso degli orti urbani” che dispone l’azzeramento del canone di concessione a compensazione dell’erogazione di servizi, da parte dei concessionari, relativi alle attività di manutenzione degli spazi comuni, mantenimento dell’ordine e del decoro delle aree, controllo e vigilanza del sito. Approvati infine otto punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.