Festa di Madonna, Zimbalatti: “alziamo l’attenzione su possibili infezioni da botulino. Da medico chiedo prevenzione”

Nel corso del consiglio comunale di Reggio Calabria, l’esponente della minoranza Nino Zimbalatti ha alzato l’attenzione su un tema molto attuale, proprio a pochi giorni dall’inizio di Festa di Madonna: l’infezione da botulino. Questo, ovviamente, alla luce delle tragedie di qualche settimana fa accadute a Diamante, in provincia di Cosenza. La richiesta nasce per via della presenza di tanti venditori ambulanti in centro città nei giorni di festa.
“Con l’approssimarsi delle feste Mariane chiedo, da medico, che si stia attenti all’infezione da botulino. Chiedo che i Nas, con le autorità competenti, si occupino di prevenire rischi di questo tipo. Bisogna cercare di controllare la provenienza dei cibi” ha detto Zimbalatti nel suo breve intervento ai preliminari.