Reggio Calabria, che stoccata di Milia a Falcomatà: “dopo 11 anni ha mostrato il suo vero intento, scappare dalla guida della città”

Stoccata di Federico Milia al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Durante i preliminari del consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia ha affermato: “signor sindaco, sembrava non arrivare mai questo momento, ma invece è arrivato. Dopo tanti anni finalmente ha mostrato alla città il suo vero intento, ossia quello di scappare dalla guida della nostra città. La sua candidatura in consiglio regionale, contro la volontà del suo partito, che non l’ha neanche tutelata per la candidatura a governatore. In termini fiabeschi, direi che il re è nudo. E questa è la fiaba di Reggio Calabria. Mi chiedo e le chiedo se in questa fiaba di 11 anni crede di aver dato tutto per questa città, per tutti i servizi, per tutti i ragazzi che si sono persi, per ripristinare l’immagine del territorio”.

Milia: “alle prossime comunali non verranno commessi gli stessi errori”

“Per fortuna la risposta non spetta né a me né a lei, ma ai calabresi che decideranno di premiarla o meno in consiglio regionale, ma soprattutto ai reggini ad aprile. E da questo punto di vista preciso che gli errori già commessi alle precedenti comunali non verranno più rifatti” ha aggiunto.