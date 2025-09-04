Il consiglio comunale approva: il presidente della FIFA Gianni Infantino diventerà cittadino onorario di Reggio Calabria!

StrettoWeb

All’unanimità, il consiglio comunale di Reggio Calabria approva la proposta di consegnare la cittadinanza onoraria al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, era attesa la votazione nel corso della seduta odierna. Votazione unanime, ovviamente, senza grandi sorprese. Tutti d’accordo. Infantino, ai vertici del calcio mondiale, è originario di Reggio Calabria, città in cui torna spesso in vacanza. Oggi il consiglio ha approvato la concessione del titolo, che verrà assegnato prossimamente.

Falcomatà: “decisione presa a dicembre”

Prima della votazione, il sindaco Falcomatà ha affermato: “la decisione di questi mesi risale al dicembre dell’anno scorso, concordata con lo stesso Infantino. E’ una cosa della quale dobbiamo andare orgogliosi. Ne va orgogliosa la città perché quello che è diventato Gianni Infantino, quello che sta facendo per il movimento di calcio e sport, è il paradigma della calabresità, la fotografia di ciò che siamo e di quello che la nostra città e i nostri valori possono raggiungere. Noi affidiamo la cittadinanza onoraria a lui anche per il modo in cui lui sta interpretando il ruolo di presidente”. Dopo l’intervento del primo cittadino, è arrivata l’approvazione all’unanimità, seguita da un applauso.