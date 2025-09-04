Ripepi a Falcomatà: “legittimo candidarsi alle Regionali, ma basta incarichi elettorali”. E Castorina punzecchia: “parli proprio tu…”

StrettoWeb

Massimo Ripepi è intervenuto oggi nel consiglio comunale di Reggio Calabria, nel primo intervento ai preliminari dell’opposizione: “dobbiamo guardare alla realtà della nostra città. Da 11 anni, sindaco, io dico che lei ha sempre guardato alla sua carriera politica. E’ legittimo, ma non è corretto se si sfruttano le risorse pubbliche o gli incarichi che sta dando. Mi riferisco, ad esempio, a Gianluca Califano, che da Destra è passato a Sinistra e ora diventa portavoce metropolitano. Senza dimenticare l’infinità di incarichi che lei ha dato a fini elettorali”.

“Lei ha deciso di candidarsi alle regionali, dopo che non l’hanno fatta candidare a governatore. Legittimo, ribadiamo, ma fa capire il livello basso nelle scelte di un sindaco plenipotenziario. Parallelamente, oggi noi ci troviamo a dover registrare uno sperpero di risorse. Dopo 11 anni grazie a Dio se ne andrà, mi auguro che verrà eletto in consiglio regionale”.

Castorina difende il sindaco

Castorina, subito dopo, è il primo a rispondere, difendendo Falcomatà e punzecchiando Ripepi: “parli proprio tu che in questi anni ti sei candidato a ogni tipo di elezioni, ultime le Europee. Non mi sembra che ci sia stata levata di scudi per il governatore che ha deciso inizialmente di rimanere commissario alla sanità dopo le dimissioni”.