Fondazione ITS Reggio Calabria, il bilancio annuale tra novità e curiosità. E nei prossimi grandi traguardi e obiettivi

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria ha concluso un anno ricco di novità e sfide, segnando una tappa importante nel processo di evoluzione del sistema formativo regionale e nazionale. A questo bilancio positivo si aggiungono progetti strategici e traguardi che pongono l’istituzione come una delle realtà più dinamiche in ambito educativo, anche grazie agli investimenti e alle risorse ottenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con l’arrivo della nuova stagione invernale, la Fondazione è pronta ad affrontare nuove sfide, consolidando il suo ruolo nel panorama formativo nazionale.

L’arrivo dei nuovi laboratori: una rivoluzione tecnologica in arrivo Senza dubbio, una delle novità più rilevanti di quest’anno è rappresentata dall’acquisizione di nuovi laboratori e strumenti all’avanguardia, ottenuti grazie ai fondi del PNRR. Questi nuovi strumenti, che saranno presto presentati alla città, sono già presenti nelle strutture della Fondazione, ma la loro inaugurazione ufficiale è imminente. Il lavoro meticoloso e preciso del team della Fondazione ha permesso di ottenere i finanziamenti necessari per garantire una formazione sempre più in linea con le esigenze del mercato e le evoluzioni tecnologiche, rendendo la Fondazione una delle strutture più moderne della regione. Durante un viaggio effettuato da StrettoWeb qualche mese fa, è stata evidenziata la qualità e l’avanzamento dei lavori, e i nuovi laboratori promettono di essere il motore di un’ulteriore accelerazione dei percorsi formativi, con l’implementazione di tecnologie che rispondono alle esigenze di una formazione moderna e al passo con i tempi. L’attivazione di queste risorse fornirà agli studenti una preparazione altamente specializzata, pronto ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. REGGIO CALABRIA Reggio Calabria, viaggio nei nuovi laboratori di Fondazione ITS: perché rappresentano la svolta per i giovani e per le opportunità di lavoro in città

I corsi in partenza: una nuova offerta formativa Parallelamente all’introduzione dei nuovi laboratori, la Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria è pronta a dare il via a due nuovi corsi per la stagione invernale: Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile e Informatica. Questi corsi rappresentano un aggiornamento e un ampliamento della già variegata offerta formativa, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. In particolare, il corso di Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile si pone come un’opportunità per formare esperti capaci di gestire e implementare soluzioni innovative per l’uso razionale dell’energia. Gli esperti sono specializzati nel rendere gli edifici e le infrastrutture più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi dell’ambiente. La sua attivazione è avvenuta in un periodo storico in cui la sostenibilità e la transizione ecologica sono al centro delle politiche pubbliche e industriali, e si inserisce perfettamente nella tendenza a formare professionisti con competenze altamente specializzate in un settore strategico per l’economia locale e nazionale. Il corso di Informatica, invece, risponde alla crescente richiesta di professionisti nel settore tecnologico, offrendo un percorso formativo orientato ad una preparazione pratica e innovativa, che include l’uso delle più moderne tecnologie e strumenti digitali. Gli studenti che parteciperanno a questi corsi avranno la possibilità di essere formati in ambiti che spaziano dal software development alla gestione dei sistemi informatici, creando figure professionali richieste a livello nazionale e internazionale.

Il progetto “PA 110 e Lode”: una svolta per i diplomati ITS Non solo laboratori e corsi innovativi: un altro importante sviluppo per gli ITS Academy d’Italia, e per la Fondazione ITS di Reggio Calabria in particolare, è il riconoscimento professionale acquisito grazie al progetto “PA 110 e Lode”. Questo nuovo progetto ha portato una vera e propria svolta nel panorama dell’istruzione tecnica superiore, poiché consente ai diplomati ITS di accedere a posizioni funzionali nella pubblica amministrazione regionale, provinciale e metropolitana, senza la necessità di una laurea, che può essere conseguita successivamente. Un’opportunità unica che offre ai giovani un rapido inserimento nel mondo del lavoro e un percorso di carriera che si sviluppa nel tempo, supportato dalla formazione ricevuta negli ITS. REGGIO CALABRIA Fondazione ITS Reggio Calabria, è svolta! Via libera dal Ministero: cosa cambia da ora per i diplomati

Il collegamento con l’American Association of Community Colleges: un ponte tra Italia e USA Tra le altre novità di quest’anno, c’è anche la firma di un accordo storico tra la Rete Nazionale delle Fondazioni ITS e l’American Association of Community Colleges. Questo accordo permette agli studenti degli ITS di accedere a esperienze di studio e tirocinio negli Stati Uniti, all’interno dei college americani, aprendo così nuovi orizzonti per la formazione internazionale. Anche gli studenti statunitensi potranno venire in Italia per sperimentare i percorsi formativi degli ITS Academy, favorendo un’ulteriore crescita interculturale e professionale per gli studenti coinvolti. Un’iniziativa che aumenta le possibilità di networking e di apprendimento a livello globale, rendendo gli ITS un punto di riferimento internazionale. FORMAZIONE Storico accordo Italia-USA: gli studenti ITS potranno studiare nei college americani. Cosa cambia anche per Fondazione ITS Reggio Calabria

La collaborazione con i Maestri del Lavoro: un partner storico Non mancano nemmeno le conferme nella solida collaborazione con i Maestri del Lavoro, che continua a fornire supporto e contributi significativi nelle attività formative della Fondazione. Il rapporto con questa prestigiosa associazione è un valore aggiunto per gli studenti della Fondazione, poiché offre loro l’opportunità di essere guidati da professionisti con lunga esperienza e riconoscimenti nel mondo del lavoro. Questa collaborazione contribuisce a rafforzare il legame tra la formazione teorica e la pratica professionale, creando sinergie positive per il futuro lavorativo degli studenti. REGGIO CALABRIA Fondazione ITS, grande novità: collaborazione di livello per una formazione d’eccellenza. Così Reggio Calabria investe nel futuro dei giovani