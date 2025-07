Reggina, l’ironia di Franco Polimeni (ex “Chisti Simu”): “siete faziosi, ci sono altri 7 anni di D e le promesse si mantengono. Arrivare secondi in D è meglio che salvarsi in A (senza dignità)”

StrettoWeb

Continuano a fioccare, con una frequenza che non si vedeva da tempo, lettere e messaggi di tifosi della Reggina rivolti alla redazione di StrettoWeb. Sono sintomo, è evidente, del malcontento della piazza, dell’umore di un ambiente ormai stanco e arrabbiato delle bugie di Ballarino e dell’immobilismo sul mercato, che non porterà a nulla di buono. La smentita fasulla su Gallo, il mancato rinnovo di Barranco e non solo hanno fatto esplodere la rabbia, come dimostra anche la manifestazione degli ultrà di questo pomeriggio a Piazza Orange.

Francesco Polimeni, ex volto del duo “Chisti Simu”, ha utilizzato l’ironia per scrivere a StrettoWeb. “Spettabile redazione, mi chiamo Francesco Polimeni e da qualche anno seguo la squadra di calcio che rappresenta la città di Reggio Calabria. Credo che voi siate faziosi – scrive ironicamente – questa società e questa amministrazione comunale avevano promesso una serie D dignitosa e ciò sta avvenendo da 3 anni e così avverrà per altri 7 (le promesse vanno mantenute). Arrivare secondi in serie D é molto meglio che salvarsi in serie A (senza dignità). Inoltre se non sbaglio negli ultimi anni la Reggina non ha mai perso con più di 3 goal di scarto, mentre in B o in A ci sarebbe questo rischio. Quindi ravvedetevi e siate contenti della serie D, ringraziate giorno e notte Ballerino, Falcomatà e Brunetti. P.S. se alla fine del prossimo campionato arriveremo nuovamente secondi potremmo esclamare: ‘eh cazzu non c’è fortuna’. Firmato Francesco Polimeni super tifoso della Reggina”.