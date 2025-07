Un tifoso scrive a StrettoWeb: “la Reggina non è in grado di competere col Fasano. Ballarino, resisti: non ci privare di un altro anno di comiche”

StrettoWeb

Le parole di Ballarino, dopo un lungo periodo di silenzio, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, intorno a lui e al mondo Reggina. Hanno scatenato l’ira degli ultrà, che domani si riuniranno in centro per alzare la voce, e hanno anche alimentato le dure reazioni dei tifosi sui social e non solo. Uno di loro, Antonio, ha deciso di scrivere alla redazione di StrettoWeb. Tifoso amaranto ma residente a Roma, segue con attenzione le vicende e – in questo periodo – è infuriato, come tanti, come quasi tutti.

“Sono Antonio da Roma, un tifosissimo della Reggina, che ormai da tanti anni vive lontano dalla Calabria…all’inizio per costrizione, come tanti, troppi, dopo un po’ per scelta… ma sempre con la Reggina nel cuore! Ogni tanto mi capita di partecipare a discussioni social sulla Reggina…il mio orientamento circa gli eventi è aderente con la vostra linea editoriale ed oggi ho avuto quasi un flash, un paradosso: e se anziché cedere la Reggina Ballarino la tenesse? Non sarebbe quasi meglio?? I pochi allocchi (come giustamente dite voi) che diranno di fronte l’ennesimo fallimento?”. Così si presenta. Di seguito la lettera.

La lettera

“Buongiorno Redazione,

praticamente la Reggina ha una proprietà che non è capace di competere sul mercato con il Fasano, nobile squadra pugliese, dove il buon calciatore di serie D (quindi non da Reggina) Barranco si sta accasando. Questo è quanto emerge: la Reggina non è in grado di competere col Fasano, nonostante offra più stadio, più città, più blasone, più luci della ribalta. La Reggina si fa sfilare Barranco, nientepopòdimeno che dal Fasano! Ma non è che mi stia strappando i capelli, sia ben inteso, è solo per far capire in che mani siamo. Ma non ho scritto per Barranco, è poca roba., in realtà stavo mutando opinione sull’argomento principale: la cessione della società a qualcun altro più capace. Certo, il top sarebbe che questi passino la mano, ma anche l’alternativa che resti Ballarino non è poi così male!! Tanto tre o quattro anni di serie D poco cambia. Non andiamo al mondiale da non mi ricordo quanto tempo, figurarsi anno più anno meno con Ballarino.

Pensate: che diranno tutti quando a novembre saremo già sesti a -7 dalla prima? E i tremila casi patologici che ancora vanno allo stadio, che diranno? E i giornalisti ‘ballarini’, che si nascono dietro l’imparzialità per non criticare mai questa società che tanto gli piace? Che diranno? Che diranno quando già a dicembre cominceranno le miserabili decurtazioni a chi invece meritava il premio per lo straordinario impegno profuso? Diranno che sarà stata colpa di Gravina perché non controllato i conti della Ternana o della Triestina? Si sono ridotti a scandagliare in casa altrui pur di non vedere quanto misera è diventata la Reggina con i vostri beniamini (piddini). Ma sapete, forse non sarà poi così male lo spettacolo!!!! Ballarino ti prego, Resisti! Tieniti la Reggina, non mollare. Non ci privare della prospettiva di un altro anno di comiche!”.