La lettera aperta di un tifoso della Reggina: “dopo 14 anni non rinnoverò l’abbonamento, c’è rassegnazione. Fatico a comprendere chi difende Ballarino”

E sono tre, solo oggi. Dopo i due messaggi alla redazione di StrettoWeb, ne è arrivato un altro. Una lettera aperta di un giovane tifoso della Reggina. “Ciao, sono un ragazzo di Reggio Calabria, classe 2003, tifoso della Reggina e abbonato dal campionato 2011-2012. Ho sempre seguito con passione e affetto la squadra della mia città, ma oggi, con grande amarezza, mi trovo costretto a scegliere di non rinnovare il mio abbonamento per la prossima stagione. Purtroppo, ciò che oggi si respira attorno alla Reggina è un clima di inadeguatezza, rabbia, frustrazione e rassegnazione. Non ho avuto la fortuna di vivere in prima persona gli anni d’oro della Serie A, ma conservo ancora nel cuore i ricordi delle stagioni più recenti: i gol di German Denis, la squadra che dominava in Serie C, le salvezze conquistate con grinta, e giovani talenti passati da qui che oggi brillano in Serie A, come Folorunsho, Fabbian, Del Prato e Turati”, si legge.

“Fatico a comprendere chi continua a difendere l’attuale gestione societaria. Cosa ha realmente offerto alla città il presidente Ballarino? In due anni ci siamo ritrovati prima quarti in Serie D e poi costretti a sperare nei risultati dell’Igea Virtus o del Licata per alimentare sogni di promozione. È questo ciò che merita una piazza come Reggio Calabria? Abbiamo ancora rispetto per la nostra storia e per noi stessi? Non parlo dei grandi nomi come Pirlo, Cozza, Baronio o Nakamura, ma anche solo del recente passato, che dimostra quanto questa piazza possa ambire a ben altri palcoscenici.

Vorrei fare un appello sincero alla tifoseria amaranto. Ricordo bene la curva vuota in occasione dello sciopero contro la società nel 2014, durante una partita di Serie B contro il Cittadella. All’epoca si ebbe il coraggio di protestare, di far sentire la propria voce. Oggi, invece, sembriamo rassegnati. Ma non possiamo restare in Serie D ad aspettare un miracolo, perché con questo budget, con questo organico e con i nomi che circolano, non si vince nemmeno l’anno prossimo. Tifosi amaranto, ritroviamo l’orgoglio. La Reggina merita di più”.